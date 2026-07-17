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17 jul 2026 Actualizado 02:11

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Alertan por alta actividad convectiva en Córdoba: pronostican tormentas y vendavales en la región

Las autoridades ambientales hicieron un llamado a la comunidad para que se mantenga en lugares seguros al enfrentar este tipo de condiciones climáticas que han dejado cuatro muertos en el departamento tras la caída de árboles y líneas de alta tensión

Alertan por alta actividad convectiva en Córdoba: se esperan tormentas y vendavales . EFE/Kai Försterling (referencia)

Alertan por alta actividad convectiva en Córdoba: se esperan tormentas y vendavales . EFE/Kai Försterling (referencia) / Kai Försterling (EFE)

Alertan por alta actividad convectiva en Córdoba: se esperan tormentas y vendavales . EFE/Kai Försterling (referencia)
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La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), advirtió sobre la continuidad de intensas lluvias, tormentas y vendavales en el departamento de Córdoba.

“Estas condiciones se deben a las altas temperaturas, que frecuentemente oscilan entre 35 °C y 40 °C, sumadas a la cercanía del mar Caribe y a la evaporación de grandes cuerpos de agua, como la Ciénaga de Ayapel y el complejo cenagoso del Bajo Sinú. Estos factores incrementan la humedad en las capas bajas de la atmósfera, favoreciendo la formación de nubes de gran desarrollo vertical y la ocurrencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento”, resaltó la CAR – CVS.

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Según la autoridad ambiental, estas condiciones climáticas se conocen como actividad convectiva, generada por el intenso calor y humedad que ha venido enfrentando el departamento de Córdoba.

Recomendación: “mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no transitar por zonas inundadas y, en la zona costera, extremar las precauciones por el aumento del oleaje y los vientos fuertes”, concluyó la CVS.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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