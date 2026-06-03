Seis países buscan invertir en proyectos históricos de infraestructura y energía en Medellín

Medellín

Medellín y su área metropolitana consolidan su atractivo para el capital global tras la realización de la Rueda de Inversión 2026. El evento organizado conjuntamente por la Alcaldía Distrital, la Gobernación de Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Comfama, reunió a una veintena de inversionistas nacionales e internacionales procedentes de Estados Unidos, España, Brasil, México, Japón y Colombia.

El objetivo central del encuentro fue la exploración de cerca de 30 proyectos estratégicos, tanto públicos como privados, que aspiran a movilizar una cifra histórica cercana a los 13 billones de dólares en capital para el desarrollo regional.

La jornada se centró en la presentación de iniciativas de alto impacto dentro de sectores determinantes para la competitividad del territorio como infraestructura, energía, agroindustria, desarrollo inmobiliario y logística. Entre las propuestas presentadas sobresalieron apuestas de gran envergadura para la región, incluyendo proyectos ferroviarios, marítimos y concesiones energéticas, así como desarrollos privados orientados al crecimiento económico de largo plazo.

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El encuentro facilitó la interacción directa con fondos y firmas internacionales de primer nivel como Vivalla, Visum Capital y la japonesa Yachiyo Engineering Co., junto a proyectos y empresas locales de la talla del Ferrocarril de Antioquia, MACCA, Energy Master y Azimut Energía.

Cristina Zambrano, directora ejecutiva de la ACI Medellín (Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana), destacó que este tipo de espacios permiten conectar las grandes apuestas de la región con actores que buscan proyectos sólidos, sostenibles y con impacto real. Asimismo, señaló que la articulación entre el sector público, las empresas y los fondos de inversión fortalece la confianza internacional en las capacidades del territorio para liderar proyectos transformadores.

Además de la agenda de negocios, esta edición del encuentro se caracterizó por novedades estratégicas en el ecosistema de inversión local. Por un lado, se dio la primera articulación oficial con Comfama, entidad que lideró los procesos de formación y estructuración de proyectos enfocados en la búsqueda de capital alternativo.

Por el otro, la ACI Medellín aprovechó el marco de MedInvest —su banco de proyectos estratégicos que congregó a cerca de 100 empresarios y aliados— para realizar el lanzamiento oficial de su nuevo sitio web institucional. Esta plataforma digital funcionará como una herramienta clave para conectar de forma ágil y transparente las fuentes de financiación con los proyectos que impulsarán la transformación económica de la región.