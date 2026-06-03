Capturan en Cali a docente investigado por presunto abuso sexual contra una niña de 9 años

Un docente fue capturado en Cali por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual violento agravado contra una niña de 9 años, informaron las autoridades.

La detención se realizó mediante orden judicial en una institución educativa de la ciudad, donde el hombre se encontraba cumpliendo funciones como jurado de votación durante las elecciones presidenciales del pasado 31 de mayo.

De acuerdo con la investigación, el capturado trabajaba desde hacía seis años como docente del área de Ética y Valores en otra institución educativa de la capital del Valle del Cauca.

Según las autoridades, los hechos denunciados habrían ocurrido en septiembre de 2025 al interior de un salón de clases. Tras la denuncia y la recolección de elementos probatorios, se expidió la orden de captura en su contra.

“El victimario presuntamente, realizaba tocamientos, indebidos y acoso sexual a una menor de tan sólo nueve años de edad al interior del salón de clases. Se necesitaron cinco meses de investigación para la recolección de pruebas por lo que los otros funcionarios lograron establecer la presunta responsabilidad de este hombre”, explicó el general Oscar Mauricio Rico, director de protección y Servicios Especiales de la Policía.

La investigación también permitió establecer que el detenido registra dos anotaciones vigentes por delitos de carácter sexual, de acuerdo con los registros consultados por las autoridades.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

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