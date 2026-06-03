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03 jun 2026 Actualizado 19:19

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Hallazgo de tres cuerpos en Candelaria, Valle, revela presunta guerra por expendio de drogas

Dos de las víctimas fueron identificadas; según la investigación, los responsables habrían movido los cuerpos para desviar la atención de las autoridades

Imagen de referencia. Levantamiento de cuerpo: Getty Images.

Imagen de referencia. Levantamiento de cuerpo: Getty Images. / LEREXIS

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Las autoridades avanzan en la investigación de tres homicidios registrados en zona rural de Candelaria, Valle del Cauca, cuyos hallazgos estarían relacionados entre sí.

Las dos víctimas encontradas el martes en un cañaduzal del corregimiento de San Joaquín fueron identificadas como Héctor Alejandro Almado, de nacionalidad venezolana, y Brainer Lerma Vidal. Ambos fueron hallados atados de pies y manos y presentaban impactos por arma de fuego en la cabeza.

Horas antes, en el sector El Lago, callejón Los Viringos, también en zona rural de Candelaria, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que aún no ha sido identificado. De acuerdo con el reporte policial, la víctima presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego a la altura del cráneo.

Según las autoridades, este hallazgo tendría relación con el doble homicidio de Almado y Lerma.

El coronel César Bohórquez, comandante del Distrito de Policía de Candelaria, informó que una unidad investigativa especial fue desplegada para esclarecer los hechos. De manera preliminar, la investigación señala que los homicidios estarían relacionados con disputas internas por el control del tráfico de drogas y con la intención de reactivar una línea de expendio de estupefacientes en el corregimiento de El Carmelo.

El oficial señaló además que las tres víctimas registraban antecedentes judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir.

“Las primeras indagaciones apuntan a que estos homicidios obedecen a un ajuste de cuentas interno por el control del tráfico de drogas. Los victimarios trataron de desviar la atención de las autoridades movilizando los cuerpos en una camioneta hacia los cañaduzales”, explicó el coronel Bohórquez.

Las autoridades continúan recopilando elementos materiales probatorios para identificar a los responsables y esclarecer plenamente las circunstancias en que ocurrieron los tres homicidios.

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Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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