Capturada por extorsionar al hombre con el que sostuvo una relación extramatrimonial en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, entregó detalles de la captura en flagrancia de una mujer de 19 años señalada del presunto delito de extorsión, tras la denuncia de un hombre que venía siendo presionado para pagar una suma de dinero para no revelar material íntimo.

“Una joven atractiva, seducía con sus encantos a hombres que tenían familia, sostenían una relación extramatrimonial, luego de grabarles y tomarle fotografías comenzaban a extorsionarlos con publicar el contenido en redes sociales y compartírselo a la familia”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

La investigación inició con la denuncia de un ciudadano ante el GAULA de la Policía en la que mencionó que estaba siendo víctima de llamadas y mensajes extorsivos por parte de una mujer con la que había sostenido una relación sentimental extramatrimonial.

“Al parecer, ella lo intimidaba mediante exigencias económicas por un valor de $25 millones a cambio de no divulgar información personal y fotografías íntimas. La captura se materializó en un establecimiento comercial, donde la víctima habría entregado $2 millones en efectivo”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de extorsión, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

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