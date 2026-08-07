Refuerzan la seguridad en calles y carreteras de Bolívar con operativos preventivos

Desde la noche de ayer, la Policía Nacional reforzó su presencia en calles y carreteras de Bolívar. Con puestos de control, patrullajes y registros preventivos, los uniformados intensificaron las acciones de seguridad con motivo de la posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El dispositivo contempla registro a personas y vehículos, solicitud de antecedentes y controles en sectores estratégicos, zonas comerciales y principales corredores viales. Las acciones se mantienen durante la jornada con el objetivo de prevenir hechos delictivos y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad ciudadana.

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“Desde la noche anterior fortalecimos nuestros dispositivos de prevención y control en los diferentes municipios de Bolívar. Nuestros policías se encuentran en las calles y vías realizando registros, verificando antecedentes y acompañando a la ciudadanía para garantizar la seguridad durante esta jornada”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades mantienen comunicación permanente entre las diferentes unidades policiales y han dispuesto capacidades operativas para reaccionar ante cualquier eventualidad. Asimismo, reiteraron el llamado a los ciudadanos para que informen oportunamente sobre situaciones sospechosas o hechos que puedan afectar la convivencia.

La noche comenzó con controles y el amanecer encontró a los policías todavía en las calles. Mientras el país vive una nueva jornada de posesión presidencial, en Bolívar el dispositivo no baja la guardia: uniformados, patrullas y puestos de control permanecen desplegados para que la transición de Gobierno transcurra sin alteraciones del orden público.