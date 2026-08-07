Cormagdalena inspecciona obras de mitigación del riesgo en municipios ribereños
Con las intervenciones benefician a más de 78 mil habitantes de San Cristóbal, Suan, Calamar y Mahates
En una jornada de seguimiento por municipios ribereños, el director ejecutivo de Cormagdalena, Álvaro José Redondo Castillo, supervisó el avance de las intervenciones que se ejecutan en San Cristóbal, Calamar y Mahates (Bolívar), y Suan, Atlántico, obras orientadas a reducir el riesgo de inundaciones, proteger infraestructura estratégica y recuperar cuerpos de agua asociados al río Magdalena y al Canal del Dique.
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Estas intervenciones reflejan los resultados del trabajo conjunto entre Cormagdalena y los gobiernos locales. Meses atrás, la Corporación invitó a los alcaldes ribereños, a través de una cumbre de mandatarios ribereños, a estructurar proyectos que respondieran a las necesidades de sus territorios y permitieran gestionar soluciones concretas para las comunidades.
“Cuando invitamos a los alcaldes ribereños a formular proyectos, lo hicimos convencidos de que las mejores soluciones nacen desde los territorios. Hoy vemos cómo ese trabajo articulado empieza a dar frutos con obras que protegen a las comunidades, fortalecen la infraestructura y generan bienestar para miles de familias”, afirmó el director ejecutivo de Cormagdalena, Álvaro José Redondo Castillo.
En San Cristóbal, Bolívar avanzan las obras de adecuación y fortalecimiento del dique mediante la ampliación de su corona, compactación del terreno y estabilización de taludes, con el propósito de disminuir el riesgo de inundaciones que podrían afectar no solo a este municipio, sino también a Arroyohondo y al corregimiento de Hatoviejo, la intervención beneficia directamente a 7.325 habitantes.
En Suan, Atlántico se ejecutan labores de limpieza y recuperación del Canal Punta Gorda para restablecer su capacidad de drenaje, facilitar la evacuación de aguas lluvias y prevenir encharcamientos en el casco urbano, las obras benefician a 14.150 habitantes.
En Calamar, Bolívar las acciones se concentran en la protección del acueducto del corregimiento de El Yucal mediante la adecuación del talud erosionado y la limpieza del caño contiguo a la estación de bombeo, con el fin de reducir el riesgo de erosión y garantizar la continuidad del suministro de agua, el proyecto beneficia a 24.810 habitantes.
Por su parte, en Mahates, Bolívar, se desarrollan trabajos de limpieza de caños, retiro de taruya, vegetación y sedimentos, además de la adecuación de taludes, con el objetivo de recuperar el flujo natural del agua entre las ciénagas y el Canal del Dique y favorecer la recuperación de los ecosistemas, la intervención beneficia a 32.192 habitantes.
“Nuestro compromiso no termina con impulsar los proyectos; también hacemos presencia en el territorio para verificar su avance y acompañar a las comunidades. Esa cercanía nos permite asegurar que las inversiones se traduzcan en protección, desarrollo y mejores condiciones de vida para quienes habitan la cuenca del río Magdalena”, agregó Redondo Castillo.
En conjunto, las intervenciones representan una inversión de más de $597.000.000 en maquinaria y generan beneficios directos para más de 78.000 habitantes de los municipios visitados, consolidando el trabajo conjunto entre Cormagdalena y las administraciones locales para proteger los recursos hídricos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades ribereñas.