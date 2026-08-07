Despliegan operativo contra la trata de personas en Playa Hollywood de Bocagrande

Con el propósito de fortalecer la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de la normatividad vigente, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana lideró un megaoperativo de inspección, vigilancia y control en establecimientos ubicados en el sector turístico de Bocagrande, específicamente en Playa Hollywood.

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La intervención se desarrolló de manera articulada con la Policía Metropolitana de Cartagena, Migración Colombia y las diferentes dependencias del Distrito, entre ellas la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, la Secretaría de Turismo, el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), el Cuerpo Oficial de Bomberos, Control Urbano y la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, fortalecer la seguridad y prevenir situaciones que afecten la convivencia ciudadana o vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente sobre presuntos casos de trata de personas.

Durante el operativo, las autoridades inspeccionaron la documentación y los permisos de funcionamiento exigidos por la ley, además de revisar las condiciones generales de los establecimientos. De igual manera, realizaron verificaciones para garantizar que no hubiera presencia de menores de edad en escenarios que pudieran representar riesgos para su integridad.

Como resultado de la jornada, las autoridades ordenaron el cierre provisional de dos establecimientos comerciales, Bar Restaurante Caliwood y Kiosko Módulo #3, por presuntos incumplimientos a la normatividad vigente. Asimismo, 16 personas fueron remitidas a Migración Colombia para la verificación de su situación migratoria, al evidenciarse presuntas inconsistencias o la falta de documentación que acreditara su permanencia regular en el país.

“Estos operativos hacen parte de una estrategia permanente de inspección, vigilancia y control para garantizar que las actividades comerciales se desarrollen dentro del marco de la ley y en condiciones que protejan la seguridad y la convivencia ciudadana. No vamos a bajar la guardia en los controles, especialmente en sectores de alta afluencia turística, donde es fundamental proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y verificar el cumplimiento de todas las normas”, afirmó el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Daniel Vargas.

El funcionario agregó que “estas acciones continuarán desarrollándose en distintos puntos de Cartagena, en articulación con todas las autoridades y entidades competentes, para fortalecer el orden, prevenir situaciones que afecten la convivencia y brindar mayores garantías de seguridad tanto a los cartageneros como a quienes visitan la ciudad”.

La Alcaldía Mayor de Cartagena reitera el llamado a propietarios y administradores de establecimientos comerciales para que desarrollen sus actividades dentro del marco legal, mantengan al día la documentación requerida y contribuyan al fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el orden en la ciudad.