Dos hombres murieron tras colapso de mina en zona rural de San Martín de Loba, Bolívar

Mientras trabajan en una excavación ubicada en el sector de Mina Chiva, zona rural del municipio de San Martín de Loba, Bolívar, dos personas fallecieron luego de que se produjera un desprendimiento de tierra.

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Según información conocida por Caracol Radio, las victimas fatales respondían a los nombres de Jorge Camilo Suárez Peña, oriundo de Barranco de Loba, y Juan David Sepúlveda, natural de El Banco- Magdalena.

Hasta el momento, lo que se ha podido establecer es que los hoy difuntos, se encontraban realizando extracción de oro, y de manera sorpresiva un alud los sepultó impidiéndoles la posibilidad de respirar. El deceso se habría producido por falta de oxígeno.

Entre tanto, otras dos personas identificadas como Stiven José Sepúlveda y Omar Yesid Centeno, reciben atención medica en el Hospital Local de San Martín de Loba, y sus pronósticos son reservados.