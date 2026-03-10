Avianca incorporará dos aeronaves a su flota para fortalecer rutas internacional desde Colombia

Avianca anunció que integrará dos aeronaves Airbus A330-900 a su flota, aviones comerciales de fuselaje ancho, eficiente y de largo alcance, diseñados para vuelos intercontinentales, que comenzarán a operar desde Colombia a partir del segundo semestre de 2026.

Con estas nuevas unidades, la compañía ampliará su capacidad para operar rutas de mayor alcance en el continente americano y reforzar su red internacional.

Las aeronaves tendrán capacidad para 377 pasajeros y se sumarán a los 15 aviones de fuselaje ancho que actualmente utiliza la aerolínea para cubrir trayectos de largo alcance en su cobertura.

Según la empresa, estas aeronaves harán parte del plan de expansión del Grupo Abra, conglomerado aéreo que integra a Avianca y a otras compañías del sector en América Latina.

Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group, señaló que la llegada de estos aviones forma parte de la estrategia de crecimiento de la aerolínea y de su operación en rutas internacionales.

“La incorporación de estos Airbus A330-900 representa un paso en nuestra hoja de ruta de crecimiento en la oferta de largo alcance”, afirmó el directivo.

Único operador de este modelo en Colombia

Con la incorporación de estas aeronaves, Avianca se convertiría en la única aerolínea que operará el modelo Airbus A330-900 en Colombia, un avión diseñado para vuelos de mayor distancia y eficiencia en consumo de combustible.

Este tipo de aeronaves suele utilizarse en rutas internacionales de alta demanda, debido a su capacidad para transportar más pasajeros en trayectos de larga distancia.

Expansión del Grupo Abra

La llegada de estos aviones también hace parte de un anuncio más amplio del Grupo Abra, que contempla la incorporación de siete aeronaves Airbus A330-900 dentro de su estrategia de expansión regional.

El grupo reúne a varias aerolíneas del continente y busca fortalecer su presencia en rutas de medio y largo alcance entre América y otros destinos internacionales.

Actualmente, Avianca opera más de 155 rutas y más de 700 vuelos diarios, conectando destinos en América y Europa.