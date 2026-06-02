El legado del general (r) Javier Alberto Ayala: defensor de los derechos humanos en el Ejército
El coronel (r) Germán Eduardo Ayala recordó a su hermano, el general (r) Javier Alberto Ayala, rector de la Universidad Militar Nueva Granada: “una gran persona que nos ha dejado un inmenso legado”.
El legado del general (r) Javier Alberto Ayala: defensor de los derechos humanos en el Ejército
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En las últimas horas, la Universidad Militar Nueva Granada lamentó el fallecimiento de su rector, el general (r) Javier Alberto Ayala.
El general (r) Ayala, conocido como “general de la paz” y “de los derechos humanos”, dedicó su vida a la educación, convencido de que a través de ella se construye la paz.
Su hoja de vida académica y militar es un testimonio de su compromiso y dedicación. Ayala era abogado cum laude por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, profesional en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, especialista en Alta Gerencia Internacional por la Universidad de los Andes, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales por la Universidad de Nebrija (España) y por la Escuela Superior de Guerra, y doctor en Derecho Internacional por la Universidad Alfonso X El Sabio (España).
En entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, el coronel (r) Germán Eduardo Ayala aseguró que su hermano fue una figura clave en la transformación de las fuerzas militares, impulsando una política de derechos humanos.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...