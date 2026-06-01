“Boyacá fue ejemplo de paz y tranquilidad en las elecciones”: gobernador de Boyacá

Luego de conocer los resultado de las elecciones presidenciales este domingo 31 de mayo, donde el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se impuso en Boyacá durante la primera vuelta, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya dio un parte de tranquilidad, ya que las elecciones se realizaron de manera rápida y transparente.

“Hoy todos los ciudadanos han podido salir a votar libremente, sin ninguna alteración de orden público, sin ningún problema de movilidad y hoy todos los ciudadanos han podido ejercer su derecho al voto y ha habido, ha existido un aumento de participación, la cual celebramos”.

“Independientemente del resultado, como lo advertí, ya participa el mayor número de ciudadanos y que hoy no hayamos tenido ningún problema de orden público es una buena noticia para Boyacá y para Colombia.

El mandatario invitó de nuevo a las autoridades a seguir trabajando articuladamente y resaltó el trabajo de la Registraduría por el trabajo, la agilidad para el reporte del preconteo y transparencia de las elecciones.

“Yo diría como conclusión final, Boyacá nuevamente le cumple a la democracia y una vez más es ejemplo para Colombia en transparencia, en paz y tranquilidad”, señaló Amaya.

También comentó que se están preparando para la segunda vuelta presidencial en Boyacá este próximo 21 de junio “vamos a citar Comité de Seguimiento Electoral esta misma semana que entra para poder empezar a articular todo lo necesario para que haya una segunda vuelta de nuevo con amplia participación, con todas las garantías democráticas, sin problemas de orden público y con toda la posibilidad de que los boyacenses salgan masivamente a votar”, finalizó.