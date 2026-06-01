Boyacá le dijo no al candidato de las dos fuerzas políticas, Alianza Verde y Pacto Histórico

Tunja

Con total normalidad y una participación superior a la de la primera vuelta presidencial de 2022 se realizaron las elecciones del 31 de mayo en Boyacá.

El gobernador, Carlos Amaya destacó la seguridad, tranquilidad y agilidad con la que se conocieron los resultados y valoró el aumento de la participación de los ciudadanos.

“Todos los ciudadanos han podido salir a votar libremente, sin ninguna alteración de orden público, sin ningún problema de movilidad y hoy todos los ciudadanos han podido ejercer su derecho al voto y ha habido, ha existido un aumento de participación, la cual celebramos”.

Haciendo una lectura de las cifras quedan varios mensajes especialmente para los dos partidos políticos que en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 alcanzaron la mayoría de los votos, la Alianza Verde que sacó dos representantes a la Cámara y el Pacto Histórico que vio la llegada a la arena política del departamento del exalcalde de Duitama, José Luis Bohórquez.

Si bien muchos pensaban que iba a pesar el apoyo del partido del gobernador, Carlos Amaya a la campaña de Iván Cepeda, lo cierto es que se trató de una estruendosa derrota, pues Abelardo de la Espriella sin estructura, pero si con mucho fervor sacó 337.768, mientras que el candidato del Pacto Histórico solo llegó a los 216.425 apoyos, una diferencia de 121.343 votos.

Hay que destacar y celebrar como lo hizo el gobernador que aumentó el número de ciudadanos que salieron a votar con respecto a la primera vuelta presidencial de 2022, pues de un potencial electoral de 1.039.923 personas habilitadas para votar lo hicieron 677.633, es decir una participación del 65.20%, superior en 1,92% del número de personas que salieron a votar en la primera vuelta presidencial cuando lo hizo el 63,28% de las personas habilitadas para votar, 630.570 ciudadanos.