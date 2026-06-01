Juan Camilo Ostos atribuye triunfo de Abelardo en Boyacá al descontento ciudadano con la izquierda

Juan Camilo Ostos, dirigente de Salvación Nacional, aseguró en diálogo con Caracol Radio que los resultados de la primera vuelta presidencial en Boyacá reflejan un rechazo ciudadano a las políticas del Gobierno nacional y un respaldo mayoritario a la candidatura de Abelardo de la Espriella. «...Muy contentos de haber contado con el respaldo de más de 340.000 boyacenses...», afirmó Ostos, al tiempo que sostuvo que «...hay un cansancio con las malas decisiones y las políticas de este gobierno actual...». Según explicó, sectores productivos del departamento han resultado afectados por las decisiones adoptadas durante los últimos años. «...Los mineros, los agricultores, los lecheros, los sectores industriales, el comercio en general han visto cómo estas decisiones del gobierno durante estos últimos cuatro años han tenido un impacto muy negativo en el aparato productivo...», manifestó. A pesar del resultado favorable, advirtió que «...aún nos queda un paso más para que Colombia siga preservando la libertad y la democracia...» y para que, según dijo, «...de la mano del próximo presidente Abelardo de la Espriella podamos hacer las transformaciones y recuperar el rumbo que necesita nuestro país...».

Al referirse a la amplia diferencia obtenida por De la Espriella frente a Iván Cepeda en Boyacá, Ostos señaló que el resultado era una muestra del inconformismo que encontró durante los recorridos de campaña. «...El cansancio se sentía en cada uno de los rincones que recorrimos durante este periodo de campaña presidencial...», afirmó. Según relató, «..la gente en el socavón se sentía desilusionada...», mientras que «...los lecheros sentían que trabajaban más y ganaban menos...» y «...los agricultores jugaban a la ruleta rusa con su cosecha...». Para Ostos, ese ambiente terminó reflejándose en las urnas. «...Ese cansancio fue el que realmente hoy se vio reflejado en las urnas...», sostuvo. Asimismo, aseguró que «...la gente ve en Abelardo de la Espriella la figura que puede pasar esa página oscura y además de eso recomponer el rumbo...». El dirigente agregó que la victoria «...no es una victoria de ningún político...», sino que «...es la victoria del pueblo colombiano mayoritario que salió espontáneamente con fervor, con ardentía, con patriotismo a darle un nuevo rumbo a Colombia...».

Sobre el camino hacia la segunda vuelta presidencial, Ostos indicó que la prioridad será atraer a los electores que respaldaron otras candidaturas. «...Lo que viene es que esos electores que tomaron otra decisión en la primera vuelta lleguen a este propósito político para que podamos consolidar la mayoría...», explicó. En ese sentido, aseguró que «la convocatoria es abierta» y que podrán sumarse «...todos los ciudadanos que sientan que debemos proteger la libertad y la democracia...». También afirmó que están invitados quienes consideren que «...la economía de mercado...», «...las decisiones que estimulen la inversión...» y «...que la seguridad vuelva a las ciudades y a los territorios...» son aspectos prioritarios para el país. Más adelante dirigió un mensaje a quienes votaron por otras campañas y expresó: «...Invito a los electores de la doctora Paloma Valencia y a los electores del doctor Sergio Fajardo a que consideren que ya lo que está en juego no es una elección...». Según Ostos, el propósito es «...consolidar unas mayorías y darle al presidente Abelardo gobernabilidad para que pueda tomar las decisiones a partir del próximo 7 de agosto...».

Durante la entrevista, Ostos defendió el carácter ciudadano de la campaña de Abelardo de la Espriella y la calificó como un fenómeno político sin precedentes en el país. «...La gente que votó por Abelardo de la Espriella, los cerca de 10 millones de colombianos que hoy están aquí, no lo hicieron por intermedio de ningún partido político tradicional...», afirmó. También sostuvo que esos apoyos no provinieron «de ningún mandato de ningún cacique», sino que surgieron «...con espontaneidad, sin buses, sin sándwiches, sin comprar votos y sin esas prácticas politiqueras...». Para el dirigente, «...Abelardo de la Espriella convocó al pueblo colombiano en torno a ese propósito...» y lo hizo mediante «..una metodología de campaña transparente, seria y conectándose directamente con los ciudadanos...». Ostos agregó que este proceso demuestra que y «...sin esas mafias electoreras que lo que hacen es traficar con los votos de la gente...», lo que, según dijo, podría marcar una nueva tendencia en la política colombiana y latinoamericana.

Finalmente, al ser consultado sobre una eventual participación en un gobierno de Abelardo de la Espriella, Ostos evitó referirse a cargos específicos y enfatizó que su motivación es colectiva. «...Nosotros estamos en el proceso de acompañar algo colectivo, algo que no tiene intereses ni compromisos individuales...», afirmó. También aseguró que «...siempre he sido un hombre de servicio y siempre he estado al servicio de mi país desde donde he estado en la vida...». Sin embargo, insistió en que la contienda aún no está definida. «No se ha ganado nada», subrayó. Según explicó, «la victoria de hoy es para celebrarla», pero advirtió que «...queda una campaña de segunda vuelta de tres semanas que van a ser muy duras porque el país está fraccionado en dos expresiones políticas...». Por ello reiteró el llamado a la movilización ciudadana y concluyó invitando a los boyacenses que consideren que «...está en riesgo la libertad y la democracia...» a respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella, con la expectativa de que «...todas estas malas decisiones van a cambiar y todo ese camino que hay que recomponer puede iniciar a partir del 7 de agosto...».