Morat acompañará a la Selección Colombia en su despedida rumbo al Mundial 2026 en El Campín

MADRID, SPAIN - MAY 10: The group Morat poses for Europa Press, May 9, 2025, in Madrid, Spain. Morat is a Colombian Latin pop band formed in 2011. In 2015 they became known with their song 'Mi Nuevo Vicio'. In 2023 they released the EP 'Antes De Que Amanezca', which they presented in their world tour 'Los estadios', in which the group toured 19 cities in 14 countries. They are currently working on their next project, which would be their fifth studio album, 'M5'. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó oficialmente que Morat, la agrupación bogotana ganadora del Latin Grammy, será la encargada de encabezar el espectáculo de apertura del partido amistoso de despedida de la Selección Colombia ante Costa Rica.

El show, denominado “La Recta Final”, se realizará el próximo lunes 1 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, como parte de la antesala al compromiso de la Tricolor rumbo a sus próximos retos internacionales.

El debut del equipo dirigido por Néstor Lorenzo será el 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México, dentro del Grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

La elección de Morat como agrupación invitada refleja el vínculo especial que la banda ha construido con el fútbol colombiano.

La banda llega en el mejor momento de su carrera, tras obtener su primer Latin Grammy en 2025 en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock por Ya Es Mañana y encontrarse en plena gira mundial Ya Es Mañana World Tour.

La relación entre Morat y el fútbol nacional tiene antecedentes memorables. En julio de 2024, durante los cuartos de final de la Copa América, la banda transmitió en vivo el partido Colombia vs. Panamá en su concierto en El Campín.

Atendiendo la petición masiva de sus fanáticos en redes sociales aquella noche se convirtió en símbolo del amor de la agrupación por su país y su selección.

Ahora, la cita del 1 de junio eleva ese vinculo a un nivel institucional: Morat subirá al escenario de El Campín para calentar los motores de una nación entera antes de la travesía mundialista.