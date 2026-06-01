“Fue una elección perfectamente normal y tranquila”: observador internacional José Miguel Insulza

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el excanciller chileno y observador internacional José Miguel Insulza se refirió a los resultados de la primera vuelta electoral en Colombia y al rechazo del presidente Gustavo Petro y del candidato Iván Cepeda al preconteo electoral, cuyos resultados dijeron no reconocer.

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Según Insulza, “fue una elección perfectamente normal y tranquila”. Como jefe de misión de Transparencia Electoral, Insulza explicó que su misión comenzó “hace varios días” y que su equipo se reunió con diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo las autoridades, para conocer la organización de la primera vuelta presidencial.

Para el excanciller, la incertidumbre sobre el preconteo debería durar “un par de días” porque las actas publicadas la noche del domingo “son las que van a revisarse por las comisiones escrutadoras y no debería haber más dudas al respecto”.

El también ex secretario general de la OEA afirmó que su equipo observó todo el proceso y que la jornada transcurrió con normalidad.

“Pero lo bueno en este país (Colombia) es que hay un conjunto de comisiones que van a revisar estrictamente cada una de las actas, entonces yo no veo para qué vamos a armar demasiados problemas por un procedimiento que a algunos les gusta más, a otros les gusta menos. A mí me parece que está bien”, aseguró Insulza.

La polémica por el voto mostrado por Petro

Durante la jornada electora, el presidente Petro mostró su voto, algo que fue denunciado como participación política.

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Al respecto, Insulza aseveró que “no es bueno mostrar el voto. Si se empiezan a mostrar los votos, también se empieza a dar pretextos para que otra gente que no tiene ningún cargo ni ninguna cosa muestre el suyo, nada más que para mostrarle a quienes lo promovieron que votó por lo que le habían pagado. O sea, la muestra del voto fue en alguna época la mejor herramienta de quienes compraban los votos. Entonces, eso no es bueno hacerlo, no es bueno alentarlo".

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