En Duitama las elecciones presidenciales avanzan sin novedades

En la Institución Educativa Guillermo León Valencia de Duitama se instalaron 37 mesas de votación, siendo el puesto con más mesas de la ciudad / Foto: Caracol Radio

Duitama

La jornada electoral en la “ciudad cívica” de Boyacá macha sin problemas de orden público y la ciudadanía se ha acercado masivamente a los 22 puestos de votación de manera organizada y con tiempo.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Duitama, William Forero, estas elecciones presidenciales han transcurridos sin novedades en temas de seguridad.

“Hasta el momento la ciudadanía se ha comportado bien y no hemos tenido ninguna situación de orden público en los 22 puestos de votación que están dispuestos para que los duitamenses ejerzan su derecho al voto. El proceso electoral marcha en completo orden y calma gracias a la logística previa que hemos tenido y establecido con la Registraduría Nacional a través de nuestros comités electorales, que, de alguna manera, nos ha permitido que este proceso se lleve de la mejor manera, tanto en logística como en temas de seguridad”, aseguró Forero.

El secretario de Gobierno afirmó además que cuentan con un gran dispositivo de Policía y Ejército que está custodiando los puestos de votación tanto en la zona urbana como rural.

“Las autoridades policiales, el Ejército Nacional dispusieron la guarda y el cuidado de los puestos de votación, sobre todo el de Avendaños que es el puesto más lejano que tenemos en el municipio de Duitama, igualmente hay tropas en el perímetro rural del municipio por parte del ejército custodiando la seguridad. En los demás puestos de votación la Policía Nacional nos hace el acompañamiento, tenemos alrededor de unas 300 unidades de Policía dispuestas en los diferentes puestos de votación y en el casco urbano para hacer seguimiento del orden y la sana de convivencia.”, agregó.

En la ciudad de Duitama hay que indicar que son 97.592 las personas habilitadas para ejercer su derecho al voto, se han instalado 22 puestos de votación y 283 mesas.