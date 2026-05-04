Capturan a alias “Chiqui” por microtráfico en el Nordeste Antioqueño. Foto: Policía Nacional.

San Roque, Antioquia

La captura se llevó a cabo gracias a información dada a las autoridades competentes, la cual permitió ubicar a alias “Chiqui” y proceder con su captura por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego.

Las autoridades lograron incautar durante el operativo 90 cartuchos de diferentes calibres, 1.200 dosis de estupefacientes entre cocaína y marihuana, 06 cuadernos con registros de contabilidad ilegal, 01 dispositivo celular y 14 frascos de colorante.

De acuerdo con las investigaciones presuntamente alias “Chiqui” cumplía funciones relacionadas con la custodia de armas y drogas para su posterior comercialización.

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Asimismo, las autoridades indicaron que el capturado recibiría órdenes de una mujer conocida con los alias de “Sara” o “La Revolver”, quien sería la encargada de manejar las finanzas dentro de la organización delincuencial.