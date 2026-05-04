Capturan a alias “Chiqui” por microtráfico en el Nordeste Antioqueño
Alias “Chiqui” haría parte de una estructura criminal con injerencia en municipios como Maceo, San Roque y Caracolí.
San Roque, Antioquia
La captura se llevó a cabo gracias a información dada a las autoridades competentes, la cual permitió ubicar a alias “Chiqui” y proceder con su captura por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego.
Las autoridades lograron incautar durante el operativo 90 cartuchos de diferentes calibres, 1.200 dosis de estupefacientes entre cocaína y marihuana, 06 cuadernos con registros de contabilidad ilegal, 01 dispositivo celular y 14 frascos de colorante.
De acuerdo con las investigaciones presuntamente alias “Chiqui” cumplía funciones relacionadas con la custodia de armas y drogas para su posterior comercialización.
Más información
Asimismo, las autoridades indicaron que el capturado recibiría órdenes de una mujer conocida con los alias de “Sara” o “La Revolver”, quien sería la encargada de manejar las finanzas dentro de la organización delincuencial.