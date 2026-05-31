“La democracia se defiende con el voto”: Adriana Matiz, gobernadora del Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, tras instalar las elecciones de este domingo en el departamento, les pidió a los tolimenses salir a votar masivamente como la mejor manera de defender la democracia.

“Ese mensaje claro al país, desde el departamento del Tolima, es que aquí la democracia se ejerce con respeto, con garantías, con tranquilidad y con plena confianza en las instituciones”, sostuvo.

Siga EN VIVO🔴 las Elecciones Presidenciales 2026 Costa Caribe Colombia: Así van las votaciones 31 de mayo

Luego, Matiz informó sobre el trabajo interinstitucional previo a los comicios para garantizar el orden público en la jornada: “Trabajo articulado que nos lleva hoy a manifestar que tenemos Fuerza Pública en cada uno de los rincones de este departamento; contando con más de 3.500 hombres del Ejército Nacional, más de 2.200 hombres de la Policía, y un refuerzo por parte de la Fuerza Aeroespacial de 800 hombres que van a estar haciendo patrullaje y dándonos un apoyo permanente”, detalló.

A su vez, la gobernadora destacó que la jornada cuenta con más de 10.500 testigos electorales: “Todas estas medidas se tomaron con una única finalidad y es que ellos hoy se acerquen a las urnas con seguridad y sin miedo”, puntualizó.

Seguidamente, Adriana Matiz envió un mensaje directo a los ciudadanos: “Les decimos que salgan a votar, salgan a participar de este proceso electoral. La democracia no se defiende solamente con discurso, la democracia se defiende participando, ejerciendo el derecho al voto, respetando las reglas, y reconociendo que las diferencias políticas no pueden convertirse en una enemistad social, y eso queremos dejarlo absolutamente claro”.

Finalmente, la jefe de la Administración Seccional hizo un llamado a la tranquilidad y al respeto por los resultados: “La competencia democrática, si bien es cierto que exige control y veeduría, también exige responsabilidad. Por eso, cualquier denuncia debe tramitarse por los mecanismos oficiales, no con la desinformación ni tampoco con la agresión verbal que se pueda tener”, advirtió.

Luego del acto protocolario, la gobernadora del Tolima votó en la mesa 13 de la Institución Educativa San José, en Ibagué.

Le puede interesar: Hora exacta del cierre de urnas hoy 31 de mayo en Colombia, según Registraduría