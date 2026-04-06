Familiares de ocañero secuestrado piden respeto por su vida

Norte de Santander

Los familiares del ganadero Jesús Emiro Vergel González de 70 años, padre del ex gerente de Invias en Norte de Santander Jesús Vergel, hicieron un llamado a sus captores para que le respeten la vida.

Luego de conocer el lamentable hecho, sus seres queridos han llamado la atención sobre las dificultades de salud que afronta la víctima en este momento.

Jesús vergel, hijo dijo a Caracol Radio que “el es hipertenso, tiene una dificultad para caminar por una lesión en la pierna, debe tomar medicamentos a diario”.

“Es un hombre tranquilo, respetuoso, trabajador aún, pese a estar pensionado por el Magisterio como educador, queremos que le respeten su integridad y que nos lo devuelvan sano y salvo, por favor no le hagan daño.” dijo su familiar.

Frente a estos hechos, la alcaldía de Ocaña ha convocado a un consejo extraordinario de seguridad por los brotes de inseguridad que desde hace meses se registran en la zona limítrofe de los departamentos de Norte de Santander y Cesar.