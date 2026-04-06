Investigan presunto secuestro de ocañero en el departamento del Cesar

Investigan secuestro de ocañero en el departamento del Cesar /Imagen de referencia de secuestro / Getty Images / nito100

El presunto caso de secuestro vuelve azotar a los ocañeros, en un caso que es materia de investigación por parte de las autoridades de los departamentos de Cesar y Norte de Santander.

El ciudadano ocañero Jesús Emiro Vergel Gonzáles habría sido víctima de plagio entre los municipios de Aguachica- San Martin en el departamento vecino, sobre el sector conocido como “Once Reses”.

El paradero del hombre es un misterio para las autoridades, su vehículo apareció en una parte incinerado, en el sector conocido como “el Besote”.

Dentro del automotor las autoridades encontraron algunas de sus pertenencias pero se desconoce el paradero del hombre de la tercera edad.

Los ciudadanos de Ocaña son los más afectados con el abominable delito del secuestro que los ha golpeado durante varios años por los actores armados que delinquen al norte del departamento, el ELN, las Farc y Los Pelusos.