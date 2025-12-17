Carta confirma que evento en Nicaragua en que bailó Carlos Ramón González sí era de la Embajada

Fuentes de la Embajada de Colombia en Nicaragua le confirmaron a La W que sí hubo una intención absoluta del encargado de Negocios, Óscar Iván Muñoz, para que el evento en el que fue visto bailando el prófugo de la justicia Carlos Ramón González fuera de la sede diplomática.

Este medio conoció en exclusiva una de las cartas que envió Muñoz a la Cancillería solicitando el uso de los recursos de la Embajada para hacer la fiesta.

En este fragmento dice, entre otros detalles, que “es una noche vallenata colombiana y se realizará de manera cofinanciada entre el teatro y la Embajada de Colombia en Nicaragua”. También señala que la misión aportará el recurso para el artista central, un músico colombiano, Albeiro González, acordeonero y cantante, en una actividad que se realizará con el objetivo de hacer un cierre de año y para el cual se estima una asistencia de unas 120 personas.

¿De dónde salieron los recursos?

Este documento, cuya existencia ha sido corroborada por fuentes de la Cancillería en Bogotá, indicaría que Muñoz buscó conseguir los recursos a través de varias vías.

Por un lado, están los recursos que corresponden al Plan de Promoción de Colombia en Nicaragua: normalmente, hay un plan establecido para desarrollar unas actividades durante el año y lo que Muñoz habría solicitado es el uso del dinero que aún tenía en caja para un evento.

La otra opción que se habría explorado es la de Colombia Nos Une, un programa muchísimo más flexible en cuanto al uso de los dineros y que está orientado a atender a la comunidad colombiana.

También hay una tercera opción: la de los gastos de representación. Se otorga al jefe de misión una suma fija cada mes, la cual él debe utilizar bajo su propio criterio con el fin de atender a público del país anfitrión.

Además, Cancillería indicó a La W que los recursos que se hayan utilizado –sin importar la bolsa a la que pertenezcan–, tendrán que ser informados en el momento en el que se haga el reporte. El Ministerio podrá decir que no está de acuerdo con lo aprobado a través de resolución, ni con la norma, por lo que existe la probabilidad de que se hayan utilizado de manera incorrecta.

Embajador encargado de Colombia en Nicaragua aparece bailando al lado del prófugo Carlos Ramón González

El encargado de Negocios de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz es la persona que, como reveló W Radio, aparece bailando con sombrero vueltiao y camisa verde al lado del prófugo Carlos Ramón González, señalado “cerebro” del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Embajador de negocios de Colombia aparece bailando al lado del prófugo Carlos Ramón González Ampliar

Este evento fue una parranda vallenata promovida por la Cancillería y la Embajada de Colombia en Nicaragua a la que asistió González, tal como lo reveló esta casa radial.

Cabe recordar que Muñoz fue quien le agilizó la residencia a Carlos Ramón González el mismo día que ordenaron su captura.

Aunque la Cancillería en su comunicado ha señalado que no se trató de un evento oficial, en el que no patrocinó ni tuvo “participación” alguna, La W tuvo acceso a imágenes exclusivas que muestran, aunque la entidad se quiera desligar del evento, que en el mismo se expuso hasta publicidad oficial de la Embajada de Colombia en Nicaragua, aunque la quisieron colocar bien atrás.

Casualmente, en la foto que hoy revela en exclusiva W Radio, aparece de nuevo Carlos Ramón González -quien se movió como ‘Pedro por su casa’ durante todo el evento- al lado de la publicidad oficial de la Embajada del país del que salió huyendo y al cual no ha querido volver a darle la cara a la justicia.

Además, de acuerdo con fuentes informadas y directas que conocieron los pormenores del evento, en el mismo, hubo un discurso de apertura antes de la parranda, a cargo del propio embajador de negocios Oscar Muñoz, sobre las 7:30 de la noche aproximadamente (porque empezó un poco retardado el evento), junto con el director del Teatro Nacional, Ramón Rodríguez.

Para ese momento, ya Carlos Ramón González estaba en el evento, las fuentes ya lo habían identificado aunque se hizo atrás para mantener un perfil “bajo”. Es decir, el delegado daba su discurso agradeciendo a los asistentes, ya con el prófugo de la justicia ahí sentado.

Por otra parte, a pesar de que la Cancillería no incluyó ese punto en su comunicado para aclarar cómo se adelantó la gestión y traslado del cantante Albeiro González al evento en Nicaragua y quién lo pagó, lo cierto es que, de acuerdo con las fuentes que conocieron todos los detalles y W Radio reserva su identidad para protegerlas, antes de comenzar a tocar, Albeiro González agradeció al embajador Oscar Muñoz por la invitación a presentarse en el evento promocionado, del cual la Cancillería dice que no tuvo participación en su organización.

De hecho, los asistentes narraron que se repartió aguardiente a todos los asistentes del público, ya con Carlos Ramón González ahí, mientras que a los diplomáticos de otros países que fueron invitados por el gobierno de Colombia recibieron pasabocas entregados por meseros del teatro y los sentaron adelante.

Allí se desató la parranda, en la que, según las fuentes con las que pudo hablar La W, Carlos Ramón González fue visto hablando con personas del servicio diplomático. Es más, arrancada la “azotada de baldosa” con la participación del prófugo de la justicia, W Radio revela un nuevo video en el que se le ve de “trencito” con todos los asistentes en plena parranda promovida por la Cancillería, incluyendo funcionarios diplomáticos, así lo nieguen.

