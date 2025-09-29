Más de70 mil personas vibraron con Popular al Parque 2025 en Bogotá

El Festival Popular al Parque 2025 cerró con broche de oro la noche del domingo 28 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, reuniendo a más de 50 mil asistentes en dos jornadas gratuitas llenas de música, identidad y emoción. Bajo el lema “Música regional, latidos del sentir popular”, el evento rindió homenaje a las raíces campesinas y al auge de la música popular como expresión cultural viva.

La programación incluyó a grandes exponentes del género como Pipe Bueno, Alzate, Edén Muñoz (México), Giovanny Ayala, Jhon Álex Castaño, Alan Ramírez, Ciro Quiñónez, Kelly Cárdenas, Kevin Leiva y Andrés Franco “El Agropecuario”, quienes ofrecieron presentaciones memorables que conectaron con el público bogotano.

Además, el festival destacó el talento emergente con la participación de Ela Prieto, Heredero, Banda La Conexión, Carranwest, La Reseña y Verde Monte, agrupaciones distritales seleccionadas mediante la Beca Festival Popular al Parque 2025, que otorgó un estímulo de $5.500.000 a cada proyecto para fortalecer su propuesta musical.

El evento, organizado por Idartes y respaldado por el Acuerdo 902 de 2023 del Concejo de Bogotá, reafirma el compromiso de la ciudad con la música como patrimonio cultural y motor de identidad. Esta edición también fortaleció el reconocimiento de Bogotá como Ciudad Creativa de la Música ante la Unesco.

Ahora el Parque Simón Bolívar se prepara para una nueva jornada de Salsa al Parque este fin de semana del 4 y 5 de octubre.