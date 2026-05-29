🔴 Giro Italia Etapa 19 EN VIVO: Egan Bernal y Einer Rubio en busca de una victoria

FELTRE, ITALY - MAY 29: A general view of Giulio Ciccone of Italy and Team Lidl - Trek - Blue Mountain Jersey, Paul Magnier of France and Team Soudal Quick-Step - Purple Points Jersey, Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike - Pink Leader Jersey and Afonso Eulalio of Portugal and Team Bahrain - Victorious - White Best Young Rider Jersey prior to the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 19 a 151km stage from Feltre to Alleghe - Piani di Pezze 1467m / #UCIWT / on May 29, 2026 in Feltre, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

La etapa 19 del Giro d’Italia promete ser una de las jornadas más exigentes y decisivas de la edición 2026. El recorrido partirá desde Feltre, histórica ciudad ubicada en los Dolomitas de Belluno, reconocida por su arquitectura medieval y renacentista, hasta llegar a Alleghe en una auténtica etapa de alta montaña.

Será un Tappone dolomítico de 151 kilómetros y 5.000 metros de desnivel acumulado, compuesto prácticamente solo por ascensos y descensos. Los ciclistas enfrentarán puertos de enorme dificultad como el Passo Duran, el Coi y la Forcella Staulanza, todos con rampas exigentes que podrían comenzar a seleccionar a los favoritos desde muy temprano.

El gran atractivo de la jornada será el legendario Passo Giau, designado como la Cima Coppi del Giro 2026 por ser el punto más alto de la competencia con 2.236 metros de altitud. La subida cuenta con 9,9 kilómetros al 9,3 % de pendiente media y sectores que alcanzan el 14 %, convirtiéndose en uno de los ascensos más temidos de la carrera.

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Tras coronar el Giau, los corredores deberán afrontar el Passo Falzarego antes del descenso final hacia Alleghe (Piani di Pezzè), donde se definirá al ganador de una etapa destinada para escaladores puros y hombres de clasificación general.

Además de la lucha por la Maglia Rosa, la jornada entregará una enorme cantidad de puntos para la Maglia Azzurra de la montaña, con 214 unidades en juego, lo que podría generar movimientos importantes en la clasificación de los escaladores.

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