🔴 Giro Italia Etapa 19 EN VIVO: Egan Bernal y Einer Rubio en busca de una victoria
Etapa 19 en uno de los lugares más icónicos del Giro Italia ubicada en los Dolomitas de Belluno.
La etapa 19 del Giro d’Italia promete ser una de las jornadas más exigentes y decisivas de la edición 2026. El recorrido partirá desde Feltre, histórica ciudad ubicada en los Dolomitas de Belluno, reconocida por su arquitectura medieval y renacentista, hasta llegar a Alleghe en una auténtica etapa de alta montaña.
Será un Tappone dolomítico de 151 kilómetros y 5.000 metros de desnivel acumulado, compuesto prácticamente solo por ascensos y descensos. Los ciclistas enfrentarán puertos de enorme dificultad como el Passo Duran, el Coi y la Forcella Staulanza, todos con rampas exigentes que podrían comenzar a seleccionar a los favoritos desde muy temprano.
El gran atractivo de la jornada será el legendario Passo Giau, designado como la Cima Coppi del Giro 2026 por ser el punto más alto de la competencia con 2.236 metros de altitud. La subida cuenta con 9,9 kilómetros al 9,3 % de pendiente media y sectores que alcanzan el 14 %, convirtiéndose en uno de los ascensos más temidos de la carrera.
Tras coronar el Giau, los corredores deberán afrontar el Passo Falzarego antes del descenso final hacia Alleghe (Piani di Pezzè), donde se definirá al ganador de una etapa destinada para escaladores puros y hombres de clasificación general.
Además de la lucha por la Maglia Rosa, la jornada entregará una enorme cantidad de puntos para la Maglia Azzurra de la montaña, con 214 unidades en juego, lo que podría generar movimientos importantes en la clasificación de los escaladores.
Siga EN VIVO la Etapa 19
El Passo Giau, Cima Coppi
A 2.305 metros de altitud, el Passo Giau es el techo de esta edición del Giro d'Italia. Los Tudor Timed Climbs, los puertos cronometrados de la Corsa Rosa, tienen hoy su gran cita: 9,9 km al 9,3% de media, con tramos al 14%, en la vertiente de Selva di Cadore.
Subida repartida
Bettiol, Harper, Ciccone, Mas, Bjerg a 30 segundos de Derek Gee y Michael Storer y de Tudor a 45 segundos
Se juntan 10 corredores en cabeza
Manuele Tarozzi, Filippo Turconi, Josh Kench, Lorenzo Rota, Iván García Cortina, Alessandro Pinarello, Gijs Leemreize, Ludovico Crescioli, Mikkel Bjerg, Jan Christen
Arrancan la subida
Comienza el Passo Duran, 12,1 km al 8,2% de pendiente media para abrir este infierno dolomítico.
Se aleja 5 ciclistas del pelotón
Chris Harper, Nico Denz, Florian Stork, Ådne Holter y Johannes Kulset esquivan el impulso del pelotón.
Caída de Mark Donovan
Peleaba el corredor de Pinarello, intentando entrar en la escapada cuando se resbalo tomando una curva.
Narváez solicita la asistencia
El ecuatoriano solicita en esta fase a su vehículo de UAE Team Emirates-XRG asistencia.
Sin escapada por el momento
Seguimos sin escapada al llegar al km 36.
Caída de Mark Donovan
Peleaba el corredor de Pinarello Q36.5 por intentar entrar en la escapada cuando se ha resbalado tomando una curva.
Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 19 del Giro Italia