Votos por candidatos que renunciaron, como Caicedo y Murillo, serán clasificados como “no marcados”

El Consejo Nacional Electoral emitió una circular este jueves en la que aclararon cómo deberán contabilizarse los votos marcados a favor de candidatos que renunciaron formalmente a sus aspiraciones, como Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo.

Según la Circular Sala Plena No. 001 de 2026, las comisiones escrutadoras deberán clasificar esos sufragios como “votos no marcados”, por lo que no tendrán efectos dentro del resultado electoral. Esto, de cara a las elecciones del próximo domingo, 31 de mayo.

El documento señala que, cuando un candidato haya presentado “renuncia formal a su postulación con anterioridad a la jornada electoral”, la casilla correspondiente “deja de representar una opción legalmente válida”.

Además, el CNE agregó que “las marcaciones que los ciudadanos realicen sobre la opción del candidato a la Presidencia y su fórmula a vicepresidencia que haya renunciado deberán calificarse y contabilizarse como votos no marcados”.

También aclararon que esos votos de ninguna manera podrán “sumarse a favor del voto en blanco ni de otra candidatura o coalición participante”, tampoco “se computarán como votos nulos”, ni serán tenidos en cuenta “para el cálculo del umbral o la determinación de la votación total válida”.

La decisión aplica para los candidatos que renunciaron después de la impresión de los tarjetones electorales, cuyos logos y casillas siguen apareciendo. Por ejemplo, en el caso de Clara López, de alcanzó a retirar su logo y fotografía.