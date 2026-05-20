“Colombia sigue en deuda con Armero”: Mario Villalobos a 40 años de la tragedia

Libro

En 1985 Colombia sufrió dos de las tragedias más dolorosas de la segunda mitad del siglo XX. El 6 de noviembre ocurrió la toma y retoma del Palacio de Justicia y, ocho días después, un deslave borró del mapa a Armero y acabó con la vida de más de 25 mil personas en el departamento del Tolima.

La reconstrucción

El periodista y reportero Mario Villalobos decidió reconstruir la historia de Armero cumpliendo una promesa que le hizo a su abuela, nacida en Ambalema, Tolima. Aunque ella no sufrió afectaciones físicas, sí quedó marcada emocionalmente porque lo desaparecido por la tragedia hacía parte esencial de sus recuerdos de infancia y juventud. Para Villalobos, lo ocurridos en Armero sigue siendo una deuda histórica de Colombia con miles de víctimas.

Le puede interesar: ”Lidiar con tus viejos”, un libro guía para entender cómo es la convivencia con adultos mayores

Armero 40 años, 40 historias

En diálogo con LO MÁS CARACOL, Mario Villalobos explicó que el libro “Armero 40 años, 40 historias” reúne el resultado de dos años de investigación, 150 entrevistas, siete viajes a las ruinas de Armero y por lo menos 15 gigas de documentos. Todo ese material permitió contextualizar la desidia, el descuido y las malas decisiones tomadas durante las semanas y meses previos a la tragedia ocurrida hace más de 40 años.

Los hallazgos

El autor asegura que encontró documentos tan contundentes como una carta enviada en julio de 1985 por la Organización de las Naciones Unidas al Gobierno colombiano. Aunque el Estado aceptó las recomendaciones, puso como condición que las medidas de prevención fueran ejecutadas y financiadas completamente por Naciones Unidas. Las advertencias de los expertos internacionales terminaron siendo ignoradas.

Villalobos relata también que entidades como la Cruz Roja Colombiana tuvieron un manejo deficiente de la situación y de los recursos recibidos a través de donaciones nacionales e internacionales. Lo mismo, según el libro, ocurrió con Resurgir, la entidad creada para apoyar la recuperación económica y habitacional de los damnificados. Muchos de esos recursos terminaron en manos de falsos afectados que llegaron a Armero para hacerse pasar por víctimas.

Le puede interesar: La realidad tiene espantos más peligrosos que la fantasía: Gilmer Mesa en “Los espantos de mamá”

El libro

“Armero: 40 años, 40 historias” está escrito como una crónica de largo aliento. El libro incluye códigos QR que permiten acceder a documentos y archivos recopilados por Mario Villalobos durante su investigación, convertidos ahora en una pieza periodística y literaria de enorme valor para la memoria histórica de Colombia.

Conclusiones

El periodista, reportero y autor concluye que la actuación, o la desidia, del Gobierno colombiano en 1985 no tiene justificación. Considera que lo ocurrido evidenció la falta de experiencia y la escasa infraestructura que existía en el país para enfrentar una emergencia de esa magnitud. Añade que, precisamente, la tragedia de Armero impulsó años después la creación de la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Los niños perdidos

El libro también dedica un espacio importante al trabajo del periodista Francisco González, quien a través de la Fundación Armando Armero ha logrado reencontrar a víctimas de la tragedia que, siendo niños, fueron entregados en adopciones irregulares a familias dentro y fuera del país. Entre esas historias aparece la de una joven que, según se relata, fue prácticamente vendida por unos francos suizos a una familia europea de la que más tarde tuvo que escapar debido a los maltratos que sufría.