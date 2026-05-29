El Ministerio de Agricultura activa acciones para enfrentar el Fenómeno de El Niño

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) sectorial con el propósito de coordinar, articular y hacer seguimiento a las acciones del sector agropecuario frente al Fenómeno de El Niño, fortaleciendo la capacidad institucional para anticiparse a sus posibles impactos sobre la producción de alimentos, el abastecimiento y los medios de vida rurales.

Lo que busca es definir medidas de prevención, mitigación y preparación, así como en la priorización de cronogramas, capacidades técnicas y recursos orientados a reducir los riesgos asociados a la variabilidad climática, especialmente aquellos relacionados con el déficit hídrico, el aumento de temperaturas y las afectaciones sobre cultivos, actividades pecuarias y ecosistemas estratégicos.

Según el Ministerio, desde el PMU, se busca priorizar intervenciones tempranas y focalizadas de acuerdo con las necesidades de las regiones y de los distintos sistemas productivos del país.

“La propuesta del Ministerio de Agricultura para prepararse anticipadamente a través de la cosecha de agua, los sistemas de riego intrapedial de tal suerte que se gane capacidad en los territorios para prepararse ante este fenómeno del niño”, aseguró la viceministra de Asuntos Agropecuarios Geidy Ortega.

Entre las acciones que se fortalecen se encuentran las estrategias de prevención y manejo del riesgo agroclimático, el acompañamiento técnico a productores y productoras, la difusión de recomendaciones para la adaptación de calendarios productivos, el fortalecimiento de mecanismos de información agroclimática, el seguimiento a condiciones de disponibilidad hídrica y la coordinación de herramientas institucionales orientadas a disminuir vulnerabilidades en el agro.

Asimismo, se avanza en el fortalecimiento de capacidades para que campesinos, comunidades rurales y productores puedan anticiparse a escenarios de estrés hídrico y variabilidad climática, protegiendo los ciclos productivos y promoviendo medidas que contribuyan a sostener la producción y el abastecimiento de alimentos.

La instalación del PMU también busca consolidar una respuesta sectorial integral, articulada y permanente, que permita al Estado actuar de manera preventiva frente a los efectos del Fenómeno de El Niño, priorizando decisiones oportunas, coordinación interinstitucional y presencia territorial.