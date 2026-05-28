MinAgricultura entrega $67.272 M para proteger al campo frente a El Niño

IDEAM alerta sobre 90% de probabilidad del fenómeno del niño en 2026: Impacto en Colombia

Ante la alta probabilidad de impactos climáticos severos en los próximos meses por el fenómeno de El Niño, el Ministerio de Agricultura en conjunto con Finagro, anunció la disponibilidad de $67.272 millones destinados a subsidiar primas de seguros agropecuarios.

La ministra, Martha Carvajalino manifestó que esta medida busca que los productores cuenten con un respaldo financiero que les permita enfrentar riesgos como sequías y déficits hídricos derivados del Fenómeno de ‘El Niño’.

Dijo que, a partir del 1 de julio, los pequeños productores de ingresos bajos y pequeños productores podrán acceder a un subsidio de hasta el 85% del costo de la prima del seguro. Por su parte, los medianos productores recibirán un apoyo de hasta el 35%. Como ejemplo práctico, si una póliza comercial cuesta 150.000** netos más el 5% de IVA, mientras que el Gobierno nacional asumirá los $850.000 restantes.

Al cierre de abril de 2026, el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) ya ha beneficiado a 19.467 campesinos y productores, protegiendo proyectos valorados en más de $368.585 millones. Entre los sectores con mayor cobertura destacan:

Café (incluyendo pilotos con activación automática por índices climáticos).

Arroz, plátano, papa, yuca, cacao y maíz.

Esquemas de multiactividad.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, enfatizó que esta estrategia integral busca anticiparse a la crisis climática para garantizar que los productores no enfrenten solos los retos de ‘El Niño’. Por su parte, Jimena Ruiz, presidenta encargada de Finagro, destacó que estos incentivos son vitales para la seguridad alimentaria, permitiendo que un evento climático extremo no signifique la quiebra del productor, sino que tenga el respaldo para volver a sembrar.

Otros instrumentos de apoyo Además del ISA, el Gobierno ha dispuesto otras herramientas financieras para fortalecer la resiliencia del campo:

Incentivo de Capitalización (ICGR): Abono de hasta el 40% al saldo del crédito para inversiones en sistemas de riego o infraestructura hídrica.

Incentivo Integral (IIGRA): Fomenta la inclusión de asociaciones campesinas con tasas de interés bajas y subsidios de hasta el 80% para la compra de seguros.

Línea Especial de Crédito: Tasas mensuales desde el 0,5% para pequeños productores de ingresos bajos.

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben realizar el trámite a través de las compañías aseguradoras (para el ISA) o acercarse al Banco Agrario, bancos comerciales y cooperativas (para las líneas de crédito e incentivos de capitalización)