Presidente Petro pidió cobrar valorización tras inversiones en Bocagrande y Castillogrande

El anuncio de la Alcaldía de Cartagena liderada por el mandatario Dumek Turbay, sobre un ambicioso proyecto para enfrentar las inundaciones recurrentes en Bocagrande y Castillogrande generó reacción del presidente Gustavo Petro, quien puso sobre la mesa el debate sobre la forma en que se financiarán estas intervenciones.

Se trata del proyecto denominado “4 en 1 Bocagrande y Castillogrande”, una iniciativa que busca transformar ambos sectores mediante una intervención integral que incluye obras hidráulicas, renovación de vías, mejoramiento del espacio público y acciones orientadas a la adaptación frente al cambio climático, y por supuesto, acabar con un problema histórico.

De acuerdo con la administración distrital, la inversión proyectada alcanza los 168 mil millones de pesos y la ejecución ya fue adjudicada. El plan contempla una primera fase de estudios y diseños, seguida por la construcción de nuevos sistemas de drenaje y protección costera, la elevación de calles, la recuperación del paseo peatonal y la rehabilitación de parques e infraestructura urbana, con el propósito de mitigar los efectos de las lluvias y el aumento del nivel del mar.

No obstante, el presidente Petro expresó su preocupación a través de su cuenta en X, donde estuvo muy activo durante el fin de semana, al considerar que las obras generarán una valorización significativa en uno de los sectores con mayor precio inmobiliario de la ciudad.

En ese sentido, advirtió que, de no aplicarse el cobro por valorización, el uso de recursos públicos podría terminar beneficiando de manera desproporcionada a los propietarios de estas zonas ubicadas en estratos cinco y seis.

Además, el mandatario de los colombianos subrayó que la discusión sobre la adaptación climática en Cartagena debe tener un enfoque social más amplio, que priorice a los barrios con mayores niveles de vulnerabilidad.

Según dio a entender, que miles de hogares ubicados en sectores populares enfrentan riesgos mucho más graves frente al aumento del nivel del mar y no están recibiendo inversiones proporcionales para enfrentar esa amenaza.