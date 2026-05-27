Colombia gana reconocimiento en Festival de Cine y TV de Nueva York por campaña turística

La campaña turística ‘Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza’, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, fue reconocida en el Festival de Cine y Televisión de Nueva York, uno de los eventos audiovisuales más importantes del mundo.

La producción recibió un galardón por su propuesta de storytelling, destacándose por mostrar la riqueza natural y cultural del país.

Este reconocimiento se suma a otros logros internacionales obtenidos recientemente por la estrategia, entre ellos el Premio India Catalina a Mejor edición de no ficción y el Gran Prix junto al Oro a Mejor Producción Turística del Mundo en el Japan World’s Tourism Film Festival.

De acuerdo con el Ministerio, la campaña ha generado más de 360 millones de impactos en los últimos seis meses y ha fortalecido la visibilidad de Colombia en mercados estratégicos.

Además, cifras de Migración Colombia procesadas por el MinCIT señalan que durante el primer trimestre de 2026 Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de visitantes hacia el país, seguido de México, Perú, Ecuador y Chile.

El informe también revela que en marzo de 2026 el número de visitantes no residentes aumentó 6,7% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el segmento de cruceros creció 41,2 %. Asimismo, el tráfico aéreo internacional y nacional presentó un incremento del 9,4 %, reflejando una mejora en la conectividad aérea del país.

“Estos resultados consolidan el turismo como uno de los más importantes motores estratégicos hacia el desarrollo económico, la generación de empleo y el posicionamiento de Colombia en el mapa internacional”, dijo el Ministerio.