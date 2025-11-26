Una extranjera murió y tres turistas más heridas por una descarga eléctrica en embalse de El Peñol

El Peñol- Antioquia

Una embarcación turística de nombre Angelous, que presta el servicio en el embalse Peñol-Guatapé en el muelle La Réplica Viejo Peñol, sufrió un accidente por cuenta de una descarga eléctrica cuando transportaba un grupo de pasajeros. Una persona murió y tres más quedaron heridos.

Según el reporte de las autoridades que atendieron la emergencia, la embarcación de tres pisos zarpó y pocos metros después la parte superior tocó unos cables de alta tensión que afectó a cuatro personas, las que, luego de la reacción de las autoridades, fueron trasladadas al hospital local San Juan de Dios, donde se reportó la muerte de una turista extranjera de 45 años de República Dominicana, quien al parecer falleció por posible paro cardíaco, producto de descarga eléctrica.

Las tres personas restantes reportadas como lesiones también son de nacionalidad de República Dominicana: José David Lora, de 54 años, tiene quemaduras internas con más de 50% de su cuerpo, que le producen arritmia cardíaca y paro respiratorio; fue remitido al hospital San Vicente Fundación Ríonegro; César Estrella Paulin y Carlos Manuel Martínez Ureña tienen lesiones leves.

Las autoridades se encuentran investigando esta situación que puso en riesgo a varias personas por los cables de alta tensión que generó la descarga eléctrica.