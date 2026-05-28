Más de 4.200 militares custodiarán las elecciones presidenciales en Boyacá

El Ejército Nacional confirmó que ya inició el despliegue de tropas en las zonas rurales y apartadas de Boyacá para garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales. El comandante de la Primera Brigada, coronel Holman Gerardo Vargas Fonseca, explicó que desde hace varios días los uniformados comenzaron a ocupar posiciones estratégicas cercanas a los puestos de votación, especialmente en municipios de difícil acceso.

Según el oficial, hasta el momento no existen amenazas específicas contra la jornada electoral en el departamento. «...No tenemos algo que nos diga que hay un peligro con algún municipio o puesto de votación...», señaló el coronel Vargas, aunque advirtió que las tropas permanecen «...alertas al cien por ciento...» ante cualquier eventualidad. El Ejército tendrá presencia especial en provincias como La Libertad, Norte, Gutiérrez y Valderrama, además de municipios como Pajarito, donde las lluvias han complicado algunos desplazamientos.

El comandante aseguró que más de 4.200 hombres estarán operativos durante el fin de semana electoral y confirmó que no habrá permisos ni vacaciones para el personal militar. «...La orden de nuestro comandante del Ejército fue muy clara y es todo el mundo involucrado en las elecciones...», afirmó. También indicó que el Ejército custodiará principalmente los puestos rurales más alejados, mientras la Policía Nacional cubrirá la mayoría de mesas urbanas.

El Coronel, también abordó la recuperación de las instalaciones militares afectadas por el atentado con una volqueta bomba perpetrado el año anterior. Vargas Fonseca explicó que se han realizado reparaciones parciales en techos y dormitorios, además de habilitar un dispensario médico temporal para militares activos y retirados. «...Sí han habido avances, no tal vez como uno los quisiera, pero sí se ha venido trabajando...», sostuvo el oficial.