Choque en Tunja: Concejo negó recinto para consejo de gobierno

El presidente del Concejo Municipal de Tunja, Brahiam Quintana Martínez, negó el préstamo del salón de sesiones a la administración municipal para la realización de un Consejo Ampliado de Gobierno convocado por la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, para la tarde de este jueves 28 de mayo. La solicitud había sido radicada oficialmente un día antes y buscaba reunir al gabinete municipal, concejales y medios de comunicación en un encuentro donde se pretendía exponer presuntas irregularidades y dificultades en la entrega de información por parte de algunos secretarios de despacho.

La negativa fue comunicada mediante respuesta oficial firmada por la presidencia de la corporación, en la que se argumentó que el recinto depende de una logística específica relacionada con el sistema eléctrico, el sonido y la operación técnica del salón, elementos que, según el documento, no podían garantizarse con la inmediatez de la solicitud realizada por la administración municipal. El oficio también indicó que el acompañamiento del personal administrativo requerido para el funcionamiento del espacio no estaba disponible para el horario solicitado.

Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos debido a que el salón de sesiones del Concejo ha sido utilizado históricamente para cabildos abiertos, reuniones juveniles, sesiones accidentales y otros encuentros ciudadanos sin que este tipo de requerimientos técnicos hubiera representado un obstáculo.

En la comunicación oficial, revisada por el secretario general Fernando Guio, la mesa directiva manifestó además que los concejales quedan atentos a una nueva concertación de fecha, hora y lugar por parte de la Alcaldía de Tunja.