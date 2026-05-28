Ministra de Ciencias denuncia que no la dejaron entrar a colegio de Sierra Morena en Bogotá

En la mañana de este 28 de mayo, la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, denunció que no se le permitió el ingreso al colegio Sierra Morena en Bogotá por parte de la administración distrital.

La visita, según la funcionaria, buscaba crear una mesa de diálogo e iniciar el proceso de instalación del laboratorio y formación con la comunidad educativa, luego de que el 26 de mayo se cancelara un evento masivo que tenían planeado para el anuncio.

"Nuestro equipo técnico se desplazó; sin embargo, no se nos permitió el ingreso al colegio y no hizo presencia la Secretaría de Educación del Distrito. Nuestro propósito es que la ciencia, la robótica y la inteligencia artificial lleguen a los colegios y amplíen oportunidades para las niñas, niños y jóvenes de Ciudad Bolívar", indicó a través de redes sociales.

El laboratorio de robótica ha sido la última manzana de la discordia entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, que asegura “no le estamos cerrando la puerta a la ciencia, a la robótica ni a las oportunidades para las y los jóvenes de Ciudad Bolívar”.

Inicialmente, la Secretaría de Educación indicó que el evento del 26 de mayo no correspondía a la instalación de un laboratorio de robótica, s ino a un anuncio institucional que implicaba el ingreso de cerca de 1.500 personas externas y la afectación de la jornada académica.

Galán y Petro se pronuncian

El presidente de la República, Gustavo Petro, no tardó en sumarse a la discusión en redes sociales, criticando la negativa de la administración de Carlos Fernando Galán,

“No entiendo por qué los alcaldes elegidos por la oposición enfrentan la politica de educación pública, si es en beneficio de la juventud de bajos recursos de sus ciudades", indicó el presidente.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió al presidente Petro sobre la entrega del laboratorio de robótica.

Precisó que “No era una entrega como dicen ahora, era un simple anuncio”, por lo que el Distrito no vio conveniente el uso de un colegio público para ese evento.