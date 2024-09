En Belén, un grupo ilegal estaría enseñando a producir ‘Tusi’ a menores entre 13 y 16 años

Medellín

Habitantes de la comuna 16 Belén en el suroccidente de Medellín le han manifestado a Caracol Radio una preocupación por varias problemáticas que están afrontando por cuenta de las conductas de los grupos ilegales que tienen el control social de la zona. Específicamente en Belén Las Violetas. Allí, según la fuente entrevistada y que como es costumbre solicitó la protección de su identidad por seguridad, está disparado el consumo de drogas sintéticas como el Tusi, el robo y la extorsión. También la justicia aplicada por los ilegales a quienes no se ajustan a sus lineamientos.

Consumo de drogas

Aunque es bastante complejo encontrar quién se atreva a contar con detalles la problemática del barrio, la situación es tan grave que una persona con valentía accedió a relatar lo que están padeciendo los habitantes de ese barrio por cuenta del ‘combo’ Las Violetas, cuyo cabecilla es alias ‘Julián’, pero, además, de alias ‘El Mellizo’, quien es el encargado del cobro de las vacunas y también se destacan en el accionar criminal alias ‘Mengua’ y alias ‘Palomo’. Según la fuente, estas personas están propiciando el consumo de drogas y alucinógenos en los menores de edad en la zona, especialmente en las edades de 13 a 16 años. Tanto niños como niñas. Sustancias utilizadas especialmente en las fiestas de ‘Guaracha’.

“Y estos jóvenes, obviamente con ganas de consumir su Tusi, van, empeñan su celular y lo que tengan y qué hacen estas personas, les dan insumos para que ellos hagan el Tusi, lo que más de un joven viene haciendo, fabricando en su casa, cocinando su Tusi. No, no, ese Tusi no puede ser vendido en el barrio porque esas personas tienen su plaza en el barrio. En ese barrio, usted le pregunta a más de un menor de edad consumidor y todos saben fabricar el Tusi”, dijo la fuente.

También manifestó que sí existen antecedentes recientes de un joven que intentó comenzar una venta clandestina de la droga, pero el grupo le propinó una golpiza como método de control de sus rentas ilegales.

“Sí, uno intentó venderlo y se dieron cuenta y se lo llevaron al sitio donde a ellos los cogen y se los llevan y les pegan; se llama La Finca y obviamente allá le dieron, pues lo cascaron. Sé que cuando un joven hace cosas malas en el barrio o algo, allá los llevan y les pegan o en otro sitio llamado Los Infiernos”.

Agrega que la preocupación en el barrio es generalizada, ya que el consumo es muy alto y constante y más con el conocimiento que ya tienen para elaborar el Tusi, lo que pude desencadenar en una sobredosis porque no tienen la capacidad de medir las consecuencias.

Un toxicólogo consultado por Caracol Radio indicó que lo peligroso de esta situación es que en la edad en la que están estos muchachos es muy adictiva porque es cuando el cerebro se está desarrollando. Además, que se desconocen los daños en la salud debido a que cada ‘cocinero’ quien elabora la droga utiliza diferentes sustancias.

Por ejemplo, en un estudio realizado por la alcaldía de Medellín en el 2022 se indicó sobre las sustancias encontradas en ese momento en la droga: “El 94.3 % de las muestras denominadas 2CB (Tusi) no contenían esta sustancia. En todas las muestras recolectadas se encontró ketamina y sus derivados con una concentración hasta del 59.2 %, seguidos por la cafeína y el MDMA en un 62.8 % de las muestras. Alerta: algunas muestras están contaminadas con una catinona que no había sido encontrada hasta el momento en Colombia, y que en el mundo ya tiene registros de intoxicación relacionados a esta”, dice una sección de dicha investigación.

La también:

El grupo ilegal Los Chivos estafan a incautos; venden un lote público hasta tres veces

Investigan el secuestro de tres personas en zona rural de Remedios, Antioquia

Aumento de hurtos

Otra problemática que está aquejando a los habitantes de Belén Las Violetas es la cantidad de hurtos que se han cometido desde hace cerca de dos meses a la fecha. Solo el pasado 24 de septiembre a las 5:30 am, tres ladrones se robaron tres motocicletas que estaban parqueadas en las aceras de las casas. Los ladrones se tomaron el tiempo de quitarles los seguros y las alarmas a los vehículos y luego emprendieron la huida, afectando a los propietarios; algunos no solo las utilizan como medio de transporte, sino que trabajan con ellas. El 20 de septiembre a las 9:43 de la noche otro hombre se robó una moto que estaba parqueada en la parte externa de varios locales comerciales en la vía principal. Solo por mencionar algunos casos.

“Hace mucho tiempo no se presentaba esto, pero últimamente de unos meses para acá viene presentándose en muchos hurtos. Salió por medio de redes un panfleto donde dice que de las doce de la noche no quieren ver a nadie en las calles, ni marihuaneros parados en las esquinas; dicen que Las Violetas le quedó grande al combo, y que, mejor dicho, que se atengan a las consecuencias”.

Panfleto que circula por redes sociales en Belén Las Violetas Ampliar

Extorsiones, venta de huevos y arepas

En cuanto a este delito, señaló que está disparado el cobro de vacunas en el lugar y que no se salva ni el negocio más pequeño. Todos deben pagar. Y como ocurre en otros barrios de la capital antioqueña, el comercio de abarrotes debe vender los productos que les ordena el grupo Las Violetas que está liderado por alias ‘Julián’.

“Mucha gente ha manifestado que están siendo extorsionados, obligados también a vender los huevos y las arepas de estas personas, donde se den cuenta que venden arepas o huevos que no son de la marca de ellos, pues les cobran una multa; ese es el dilema también en el barrio”.

Cuenta también que el grupo tiene multas para quien tenga un comportamiento que ellos no aprueban; por ejemplo, quien genere o participe de una riña debe pagar 500 mil pesos o se expone a que lo aporren entre varias personas, como ya ha ocurrido.

Denuncias ante las autoridades

La fuente asegura que cada que ocurre este tipo de situaciones informan a la policía, pero esta nunca llega al lugar o, si lo hacen, es demasiado tarde, por lo que tienen una mala percepción del actuar de los uniformados frente a estos hechos y con el ‘combo’.

“Mucha gente ha informado a varias personas del Consejo, pero la verdad no, hasta el momento no se ha hecho nada. Igual los policías nada hacen, porque los policías están del lado de ellos. Por este hecho y por muchas cosas más. Porque es que realmente uno ve que la policía no hace nada y uno los ve conversando con ellos”.

Finalmente, pide a las autoridades una intervención urgente en el barrio Belén Las Violetas de la comuna de Belén para evitar el alto consumo de drogas de los jóvenes, los robos y la extorsión. Solicitan se incremente la seguridad.