Confirman 17 casos de tuberculosis y un brote activo de varicela en la cárcel de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud Dadis, mantiene activo los protocolos de vigilancia epidemiológica por eventos de interés en salud pública registrados en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena – San Sebastián de Ternera.

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De acuerdo al informe entregado por el programa de vigilancia en salud pública de Dadis en lo que va de 2026 se han identificado 17 casos de tuberculosis y un brote activo de varicela ya cerrado, que se identificaron luego de visitas técnicas realizadas al establecimiento penitenciario, donde se realizó un abordaje integral de eventos de interés en salud pública, se desarrollaron actividades de inspección sanitaria, revisión de condiciones epidemiológicas, seguimiento de casos, verificación de áreas de aislamiento y evaluación de medidas de control de infecciones respiratorias.

Sobre esta situación el director del Dadis, Rafael Navarro España, destacó la importancia de realizar las notificaciones al sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, ya que esto permite desarrollar acciones de seguimiento epidemiológico, asistencia técnica, búsqueda activa y verificación sanitaria al interior del establecimiento penitenciario, conforme a las competencias establecidas en la normatividad vigente y los lineamientos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis.

Como parte de las acciones desarrolladas por el programa de Tuberculosis frente a los casos identificados, se incluyó la investigación epidemiológica de campo, búsqueda e identificación de contactos estrechos, sintomáticos respiratorios, recomendaciones de aislamiento, inicio y seguimiento del tratamiento antituberculoso, verificación de adherencia terapéutica, seguimiento clínico y bacteriológico de los casos, así como actividades de educación en salud dirigidas a población privada de la libertad, personal de custodia y personal de salud, orientadas a la prevención de la transmisión, identificación temprana de síntomas respiratorios y fortalecimiento de medidas de bioseguridad.

Desde el ente territorial se ha realizado acompañamiento técnico continuo al prestador de servicios de salud intramural y a las autoridades penitenciarias, brindando lineamientos relacionados con vigilancia epidemiológica y se dejaron planes de mejora a los hallazgos encontrados en el centro penitenciario.

Entre las recomendaciones epidemiológicas del Dadis orientadas al fortalecimiento de las medidas de prevención y control se indican:

• Disposición de espacios exclusivos para aislamiento respiratorio.

• Garantía de ventilación adecuada.

• Uso obligatorio de elementos de protección personal.

• Restricción del contacto entre casos activos y población susceptible.

• Fortalecimiento de las estrategias de búsqueda activa y vigilancia epidemiológica.

• Seguimiento continuo de pacientes y contactos intramurales.

• Implementación y fortalecimiento de medidas de control de infecciones respiratorias.