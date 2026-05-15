Alerta por brote de tuberculosis en la cárcel San Sebastián de Ternera

Caracol Radio conoció denuncias por la situación de salud pública que se presenta en el interior de la cárcel San Sebastián de Ternera, donde ya se alerta por 12 casos confirmados de tuberculosis.

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De acuerdo a Edwar Montaño Sánchez, Fiscal de la Asociación Sindical de Empleados Penitenciarios (ASEINPEC), en este momento los internos se encuentran aislados en el patio 2, pero se teme que el número de pacientes es superior, porque -asegura- no se estaría brindando la atención oportuna ni cuentan con las herramientas para evitar un contagio masivo.

Así mismo, confirmó que el Juzgado Décimo Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena, admitió una acción de tutela con el fin de que las entidades requeridas, rindan un informe sobre los

hechos que originan la demanda, allegando las pruebas que puedan sustentar una atención oportuna de la situación.

En medio de la coyuntura, otro de los puntos que solicitan desde el establecimiento carcelario, es inversión en vehículos, capacitación y demás herramientas para atender a los más de 2.100 privados de la libertad, distribuidos en 10 patios.