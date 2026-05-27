Llegan cien uniformados de la policía a reforzar seguridad en elecciones

Cúcuta

La Policía Metropolitana de Cúcuta recibió en las últimas horas un refuerzo de nuevas unidades con ocasión de las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo domingo 31 mayo.

Los nuevos uniformados llegan a apoyar a los más de mil y trescientos que estarán al frente de la cobertura especial que se tendrá en la ciudad y su área metropolitana.

El comandante de la institución Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “estos policías llegan para apoyar todo el dispositivo que tenemos para los municipios, zonas rurales y en general para brindar apoyo a la jornada electoral”.

Indicó el oficial que la institución ha trazado acciones que comprometen la vigilancia, el acompañamiento y la protección del material electoral durante el desarrollo de los comicios.

La fuerza pública que hoy entra en acuartelamiento compromete más de cuatro mil hombres en la región para el debate del próximo domingo.