Personeros del Catatumbo denuncian fallas e irregularidad en pagos a víctimas

Norte de Santander.

La Asociación de Personeros del Catatumbo elevó una solicitud formal ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, manifestando su preocupación por las múltiples fallas e inconsistencias que se vienen presentando en el pago de ayudas humanitarias destinadas a la población víctima del conflicto armado en la región.

A través de un documento, los personeros advirtieron que en distintos municipios del Catatumbo se han reportado inconvenientes en la operación de pagos realizados mediante 4-72 y su red subcontratada con SuperGIROS, situación que estaría impidiendo que numerosos beneficiarios accedan oportunamente a los recursos destinados para su subsistencia.

Según la comunicación, una de las situaciones más delicadas tiene que ver con casos en los que los giros aparecen como cobrados en otros departamentos y por personas diferentes a los beneficiarios registrados, lo que genera preocupación frente a posibles irregularidades en la entrega de los recursos humanitarios.

La Asociación de Personeros del Catatumbo también cuestionó la reciente suspensión de pagos anunciada hasta el próximo 2 de junio, asegurando que esta decisión agrava las condiciones de vulnerabilidad de cientos de familias víctimas del conflicto armado que dependen de estas ayudas de emergencia para cubrir necesidades básicas.

En la solicitud enviada a la entidad nacional, los personeros pidieron adelantar una revisión urgente sobre los presuntos cobros efectuados por terceros, explicar las razones administrativas y operativas de la suspensión temporal de pagos y adoptar medidas inmediatas que permitan restablecer la entrega oportuna de las ayudas humanitarias.

Además, solicitaron fortalecer los mecanismos de validación y seguridad para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las personas beneficiarias y evitar nuevas afectaciones a la población víctima en esta zona del país.