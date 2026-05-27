Familias del PNIS denuncian millonaria deuda y exigen pagos inmediatos

Norte de Santander.

Familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), junto con proveedores de diferentes regiones del país, denunciaron públicamente una grave situación de incumplimiento relacionada con pagos pendientes por parte de la Dirección de Sustitución del programa.

A través de un comunicado, los afectados aseguraron que la entidad mantiene una deuda cercana a los 1.600 millones de pesos, correspondientes a entregas realizadas entre el año 2025 y lo corrido de 2026, situación que estaría golpeando fuertemente la economía de cientos de familias campesinas y de los proveedores que han cumplido con los compromisos establecidos.

Según el pronunciamiento, los retrasos en los pagos están afectando directamente la seguridad alimentaria, la sostenibilidad de los proyectos productivos y la confianza de las comunidades en los procesos institucionales de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

Las familias también advirtieron que esta problemática se presenta en medio de un panorama complejo de orden público en varias zonas del país, donde persisten situaciones de desplazamiento forzado, vulnerabilidad social y dificultades estructurales que agravan aún más las condiciones de las comunidades beneficiarias del programa.

En el comunicado, los afectados exigieron el pago inmediato de las obligaciones pendientes, el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos y la implementación de medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad y sostenibilidad de los proyectos productivos impulsados a través del PNIS.

Además, solicitaron un pronunciamiento oficial claro por parte de la entidad sobre las razones de la situación actual y las soluciones previstas para responder a las familias que, según señalaron, le apostaron a la legalidad y a la construcción de paz en los territorios.