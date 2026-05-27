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27 may 2026 Actualizado 12:05

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Aumentan casos de varicela en Ufps

Universidad adopta medidas sanitarias

Aumentan casos de varicela en la Ufps / Foto cortesía Getty Images

Aumentan casos de varicela en la Ufps / Foto cortesía Getty Images

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Cúcuta

Un brote comunitario de varicela tiene en alerta sanitaria a la comunidad educativa de la Universidad Francisco de Paula Santander en la ciudad de Cúcuta.

La interacción permanente de los estudiantes es a juicio de las autoridades lo que ha provocado que el virus aumente en el centro universitario.

Frente a esta situación, se mantiene un seguimiento epidemiológico para poder realizar control y atención a los estudiantes, afectados con la enfermedad que comenzó desde el mes de abril a la fecha.

La situación motivó que la Universidad suspenda eventos masivos, adopte medidas de protección personal y bioseguridad para tratar de frenar la propagación, uso de tapabocas y evitar contacto con la persona afectada.

Desde bienestar universitario se ha brindado toda la capacidad para permitir el acompañamiento de las autoridades sanitarias como la secretaria de salud y el Instituto Departamental de Salud quienes han venido generando el monitoreo y las recomendaciones para poder brindar asistencia médica a los estudiantes.

Hasta el momento se reportan 46 casos confirmados de varicela en los jóvenes estudiantes.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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