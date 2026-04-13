La tragedia griega que inspiró la obra musical de “Vernal”

Música

Juan Bernal presentó la canción “Respira”, que integra la docena de temas del álbum “La tragedia de Orfeo”, un trabajo inspirado en la mitología griega en la que Orfeo, capaz de calmar a las fieras y unir a los hombres con la música de su lira, pierde en dos ocasiones al amor de su vida.

Juan Bernal adoptó el nombre artístico de “Vernal”, escrito con “V”, a diferencia de su apellido. Inició su camino musical en agrupaciones de su colegio Manuel Garzón y, tras graduarse en 2013, decidió enfocarse de lleno en la música. Se estableció en Estados Unidos, donde se prepara y consolida su proyecto artístico.

Sus creaciones melódicas están cargadas de emociones y referencias a la espiritualidad —sin caer en lo religioso, como él mismo advierte en diálogo con LO MÁS CARACOL.

“Vernal” es el proyecto musical de Juan Bernal, nacido del deseo de canalizar sus habilidades para crear una fantasía terrenal donde los mitos se hacen realidad. Está marcado por arquetipos como Orfeo, quien desciende al inframundo y conmueve al mismísimo Hades para recuperar el alma de su amada.

A través de sus canciones, “Vernal” busca transmitir mensajes poéticos que evoquen belleza, melancolía y, sobre todo, trascendencia: una invitación al aliento y la reflexión para quien lo necesite.

Su propuesta recibe influencias de Prince, David Bowie, Michael Jackson, Freddie Mercury, The Weeknd, Justin Bieber, Fall Out Boy, Alice in Chains y Deftones. “Respira” es el primer adelanto de lo que será el álbum experiencial de “Vernal”.