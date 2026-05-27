Gobierno de Boyacá continúa adelantado revisión técnica de límites entre Paya y Nunchía

En esta oportunidad se desarrolló a la tercera sesión de la comisión administrativa de deslinde, una mesa de trabajo virtual liderada por el IGAC en la que participaron delegados de las alcaldías municipales, el Director del Departamento Administrativo de Planeación de Casanare y el Director geográfico de la Secretaría de Planeación de Boyacá, con el propósito de seguir consolidando acuerdos y avanzar en el proceso administrativo de deslinde entre ambos territorios.

Durante el encuentro se presentaron propuestas orientadas a adelantar la georreferenciación del territorio con la socialización de insumos cartográficos y documentales, una etapa fundamental para precisar la jurisdicción correspondiente a cada municipio y fortalecer la claridad territorial en esta zona limítrofe.

Como resultado de la jornada, las partes acordaron continuar con el trabajo articulado en territorio mediante una visita técnica prevista entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, espacio que permitirá un reconocimiento directo de elementos arcifinios, accidentes geográficos y delimitación trazada por cada una de las partes.

Con este encuentro, se espera avanzar en la definición del deslinde y en la correcta georreferenciación de los sectores objeto de revisión.

Este proceso se desarrolla de manera conjunta con el IGAC y busca garantizar que las decisiones sobre los límites territoriales se adopten con rigor técnico, información precisa y coordinación institucional, en beneficio de las comunidades y de la adecuada planificación territorial.