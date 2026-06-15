🔴 Bélgica vs Egipto EN VIVO| Siga la transmisión del partido del grupo G de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Bélgica debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Egipto en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo G. El encuentro se disputará en el Seattle Stadium y enfrentará a dos selecciones que llegan con realidades muy distintas: los europeos como candidatos a avanzar con autoridad y los africanos con la misión de conseguir la primera victoria mundialista de su historia.

Previa del partido

Los dirigidos por Rudi García afrontan el torneo respaldados por una notable racha de 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota, con un balance de nueve victorias y cuatro empates. Además, cerraron su preparación para el Mundial con dos convincentes triunfos ante Croacia y Túnez, encuentros en los que anotaron siete goles y mantuvieron su portería imbatida.

La selección belga disputará su decimoquinta fase final mundialista, la mayor cantidad entre las selecciones europeas que nunca han conseguido levantar el trofeo. Tras la decepcionante eliminación en la fase de grupos de Catar 2022, los Diablos Rojos esperan recuperar protagonismo y volver a posicionarse entre las mejores selecciones del planeta.

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Por su parte, Egipto disputará apenas su cuarta participación en una Copa del Mundo y llega tras completar una destacada fase clasificatoria en la que no perdió ninguno de sus diez encuentros, con ocho victorias y dos empates.

Sin embargo, los “Faraones” arrastran una estadística que esperan dejar atrás en esta edición. Egipto nunca ha ganado un partido en una fase final mundialista y acumula un registro de dos empates y cinco derrotas. De hecho, solo Honduras ha disputado más encuentros en la historia del torneo sin conseguir una victoria.

El equipo dirigido por Hossam Hassan, máximo goleador histórico de la selección egipcia, ha mostrado una notable mejoría defensiva en los últimos meses. Prueba de ello es que mantuvo su portería en cero en cuatro de sus cinco partidos más recientes. No obstante, la última presentación dejó algunas dudas tras caer por 2-1 frente a Brasil en un amistoso de preparación.

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