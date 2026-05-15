Masacre: En Andes, tres hombres fueron sacados de sus casas y los asesinaron

Andes- Antioquia

En la madrugada de este viernes se reportó una reciente masacre en el suroeste de Antioquia que de nuevo enluta esa subregión por cuenta de hechos violentos. Tres hombres fueron asesinados y sus cuerpos dejados en diferentes lugares.

Según el reporte preliminar del caso, tres hombres fueron sacados de sus casas en zona rural del corregimiento de Santa Rita del municipio de Andes por hombres armados, al parecer el Clan del Golfo. Horas más tarde fueron hallados sin vida y con impactos de bala. Dos de las víctimas identificadas como Oscar Mateo Gómez Calderón, de 27 años, y Daniel De Jesús Mazo Rivera, de 29 años, fueron halladas en el mismo corregimiento. Mientras que un tercer cuerpo fue encontrado en la vereda Santa Gertrudis de la vecina población de Jardín y aún no ha sido identificado.

Los dos cuerpos de Andes fueron llevados a la morgue municipal, mientras que el cuerpo de Jardín fue trasladado por los bomberos.

Por ahora, las autoridades no han entregado una hipótesis sobre este triple crimen, pero de manera preliminar se indica que los autores serían integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia.