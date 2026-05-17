Millonario golpe al narcotráfico en Putumayo

Neiva

El cargamento pertenecería presuntamente a integrantes de los llamados Comandos de Frontera, estructura armada ilegal señalada de controlar corredores estratégicos del narcotráfico en esta zona del Putumayo. Con esta acción, las autoridades buscan afectar de manera directa las fuentes de financiación de estas organizaciones criminales.

En el operativo decomisaron cerca de 11,6 toneladas de sustancias ilícitas, cuyo peso bruto convierte este resultado en una de las mayores incautaciones registradas recientemente en el sur de Colombia. La operación fue coordinada con unidades de la Policía Nacional, encargadas además del proceso de judicialización correspondiente.

Según el coronel Sergio Armando Guzman, comentó que “tropas de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional lograron una importante afectación a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en esta región del país. El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Monserrate, jurisdicción rural del municipio de Puerto Asís”.

El llamado de las autoridades a la ciudadanía es suministrar información que permita ubicar y desarticular estas redes ilegales. Asimismo, señalaron que la presencia institucional en el departamento seguirá fortaleciéndose con el propósito de garantizar la seguridad de las comunidades.