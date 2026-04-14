Con “Mascacielo” Lucy Vives quiere expresar una alegría queer como sinónimo de libertad

Música

Alegría queer es el principal condimento que Lucy Vives le incluye a sus canciones y producciones. Aunque su carrera musical comenzó hace pocos años, ya empieza a consolidarse, no solo por el respaldo de un apellido profundamente ligado a la creatividad y la pasión por Colombia, sino porque ha sabido construir una voz propia, auténtica y libre.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, Lucy Vives habló sobre “Mascacielo”, una canción de autoría compartida con la artista franco-mexicana Eva de Marce, quien lidera en México el proyecto “Los Eclipses”.

“Mascacielo” busca contagiar a los oyentes con la idea de atreverse a hacer lo que se proponen. Es, en esencia, una invitación a la libertad. Según contó la artista, el título nace de una de las tantas palabras inventadas en su infancia junto a su hermano, Carlos Enrique Vives Gómez, quien dibujaba monstruos, poco aterradores, que ambos bautizaban con nombres creados en ese juego compartido.

La canción está acompañada de un videoclip en el que se ve a una joven, interpretada por la propia Lucy Vives, entrando a hurtadillas y muy temprano a una casa. Para evadir la vigilancia de quien parece ser su padre, escala un muro e ingresa por la ventana. En el interior aparecen figuras como un hombre mayor, una abuela y hasta una gallina que deambulan por los espacios, mientras la joven parece pasar desapercibida.

La historia del video surge de una lluvia de ideas entre quienes participaron delante y detrás de cámaras, e incluye escenas que conectan con la memoria colectiva: como esa sensación de aventura en la infancia, cuando entrar a la casa de un amigo por un lugar distinto a la puerta era una acción inocente.

Sobre el apellido Vives, la artista reconoce que, aunque algunos lo asocian con nepotismo, ha trabajado duro para honrar el legado de su padre, Carlos Vives, cuya trayectoria artística se ha consolidado a lo largo de décadas.

Finalmente, Lucy Vives se refirió a la idea de ser considerada un “símbolo queer”. Aclara que no es una actitud que defina completamente su identidad, pero sí reconoce que esta comunidad la acogió con un abrazo en momentos clave de su proceso creativo y sociopolítico. De ahí que su música esté atravesada por mensajes de libertad, respeto y diversidad.