Buscan a joven cartagenero desaparecido en la represa de Guatapé en Antioquia

Lo que comenzó como un viaje de turismo y descanso en el interior del país se ha transformado en una pesadilla para una familia del barrio Manga, en Cartagena. Desde el pasado fin de semana, la incertidumbre rodea el paradero de Alejandro Páez, un joven profesional cartagenero que desapareció mientras visitaba la famosa represa de Guatapé, en el departamento de Antioquia.

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Según las primeras versiones, Alejandro se encontraba disfrutando de un pasadía en el embalse cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades fluviales, se perdió contacto con él mientras realizaba actividades recreativas en el agua.

Una búsqueda contrarreloj

Desde el momento del reporte, los organismos de socorro de Guatapé y unidades de buceo especializadas han desplegado operativos en diferentes puntos del embalse de Peñol-Guatapé. Sin embargo, las condiciones de visibilidad y la profundidad de la zona han dificultado las labores de búsqueda, que se han extendido durante varias horas sin arrojar resultados positivos hasta el momento.

En Cartagena, la noticia ha generado una ola de solidaridad. Amigos, vecinos y allegados de la familia Páez en el barrio Manga se han unido en cadenas de oración, esperando noticias alentadoras desde el lugar de los hechos.

El llamado de su familia

Sus seres queridos, visiblemente afectados, han hecho un llamado público a las autoridades antioqueñas y a la Policía Nacional para que se intensifiquen los esfuerzos y se utilicen todos los recursos tecnológicos disponibles en el rescate.

“Alejandro es un joven lleno de vida, trabajador y muy querido. Rogamos a quienes tengan información o hayan estado en la zona ese día que se comuniquen con las autoridades. No perdemos la fe de encontrarlo”, manifestó uno de sus allegados.

La familia ha puesto a disposición canales de comunicación para recibir cualquier información que pueda dar con su ubicación. Mientras tanto, el grupo de rescate subacuático continúa con el rastreo en las frías aguas de la represa, en una carrera contra el tiempo que mantiene en vilo a toda una comunidad en “La Heroica”.