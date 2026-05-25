Alcaldes del oriente de Antioquia se reúnen con la ANI para que se destraben proyectos viales

El PIB del Valle de San Nicolás, entre 2015 y 2022, representó en promedio el 6,7% del PIB departamental de Antioquia (DANE, 2023). | Foto: GettyImages / Alexandre Morin-Laprise

Medellín

Los alcaldes del Oriente de Antioquia sostendrán este lunes una reunión con directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y representantes del Gobierno Nacional para solicitar avances en varias obras viales necesarias para la conectividad de la región.

El encuentro fue convocado para las 3:00 de la tarde en Bogotá y contará con la participación de mandatarios de distintos municipios del oriente, quienes buscan acelerar inversiones superiores a los 121 mil millones de pesos correspondientes a proyectos financiados con recursos de peajes y excedentes de la concesión Devimed.

Entre las intervenciones que serán planteadas ante la ANI aparecen el intercambio vial de Somer, el intercambio Puerta a Embalses, los retornos de La Mosquita y San José, el paso peatonal de San Antonio, el puente El Cordobés y el retorno a desnivel en San Vicente.

Según la alcaldía de Rionegro, uno de los puntos que genera mayor preocupación entre las administraciones municipales es el intercambio vial de Somer, corredor por el que diariamente circulan cerca de 40 mil vehículos y más de 6 mil peatones, situación que ha incrementado los problemas de movilidad y seguridad vial en ese sector del Oriente antioqueño.

La reunión fue confirmada por la Alcaldía de Rionegro, desde donde insistieron en la necesidad de agilizar proyectos que impactan la conexión regional hacia el aeropuerto José María Córdova y la autopista Medellín-Bogotá.

Los alcaldes esperan que el encuentro permita definir cronogramas y compromisos concretos para la ejecución de las obras, varias de las cuales llevan años siendo reclamadas por habitantes, transportadores y empresarios de la subregión.