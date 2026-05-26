“A mí me criaron así”: la justificación de presunto acosador denunciado por empleadas de la CC Tunja

Tunja

La Superintendencia de Sociedades trasladó al Ministerio del Trabajo una denuncia presentada por funcionarias de la Cámara de Comercio de Tunja por presuntas conductas de acoso sexual, intimidación y afectaciones al ambiente laboral dentro de la entidad.

En un comunicado, la Cámara de Comercio de Tunja rechazó cualquier conducta que pueda vulnerar la dignidad humana, la integridad, el respeto y los derechos de las personas y anunció colaboración con las autoridades.

Frente a esta situación, la Cámara de Comercio de Tunja se permite manifestar lo siguiente:

La institución rechaza de manera absoluta cualquier conducta que pueda vulnerar la dignidad humana, la integridad, el respeto y los derechos de las personas. Nuestra entidad mantiene una política de cero tolerancias frente a cualquier manifestación de acoso sexual, acoso laboral, violencia o comportamiento que atente contra ambientes de trabajo seguros y respetuosos.

Expresamos igualmente nuestro respeto y consideración hacia todas las personas que puedan sentirse afectadas por situaciones de esta naturaleza. Reconocemos la importancia de que cualquier inquietud o denuncia pueda ser conocida y tramitada a través de los canales institucionales y legales correspondientes, con las garantías de confidencialidad, protección y debido proceso previstas en la legislación colombiana.

La Cámara de Comercio de Tunja brindará plena colaboración a las autoridades competentes y atenderá todos los requerimientos institucionales que resulten necesarios para el adecuado esclarecimiento de los hechos puestos en conocimiento. En ese mismo sentido, es importante precisar que, la denuncia referida hace alusión a presuntas situaciones correspondientes a administraciones anteriores y no a la administración actual.

No obstante, la entidad reitera su disposición total para que las autoridades competentes adelanten las verificaciones e investigaciones que correspondan, con total independencia, rigor y transparencia.

La Cámara de Comercio de Tunja actuará con absoluto respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías legales de todas las personas eventualmente involucradas, evitando emitir juicios anticipados mientras las autoridades desarrollan las actuaciones correspondientes.

Como institución al servicio del tejido empresarial y social de Boyacá, insistimos en nuestro compromiso con la construcción de entornos laborales seguros, dignos, equitativos y respetuosos, así como con el fortalecimiento permanente de una cultura organizacional basada en la ética, el cuidado de las personas y la confianza institucional. La Cámara de Comercio de Tunja continuará trabajando con responsabilidad y serenidad institucional, y, sobre todo, actuando con respeto por la ley y compromiso humano.

El pasado 22 de mayo Sandra Catalina Sandoval Duarte, Coordinadora del Grupo de Cámaras de Comercio de la Superintendencia de Sociedades puso en conocimiento de la Cámara de Comercio de Tunja, “presuntas situaciones relacionadas con posibles conductas de acoso sexual, afectaciones al ambiente laboral y presuntas situaciones de intimidación”.

La entidad, además, “solicitó información de las actuaciones adelantadas frente a los hechos descritos, particularmente aquellas relacionadas con los comités internos de convivencia laboral, protocolos de atención y demás mecanismos implementados por esa Cámara de Comercio para la prevención y atención de este tipo de situaciones”.

En el anónimo que enviaron las víctimas a la Supersociedades, mencionan al directivo que según ellas las acosaba.

“Permanente éramos incomodadas por sus miradas inapropiadas y obscenas, comentarios de tipo sexual, chistes o comentarios de carácter abusivo con pretensiones mal intencionadas haciéndonos sentir como objetos incluso refiriéndose a nuestra vida privada, siempre intimidándonos y dejándonos en posición de vulnerabilidad frente a su poder, aludiendo los cambios de los directivos”.

Recuerdan las víctimas que las quejas se presentaron ante el Comité de Convivencia el 19 de agosto de 2025 y que el presunto acosador se excusaba con expresiones como “A MI ME CRIARON ASI”, “YO SOY ASI” “siendo esto una excusa de sus acciones inapropiadas, abusivas e intimidatorias en contra del personal femenino de la entidad”.